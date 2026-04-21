Después de salir campeón con Luis Díaz, el entrenador del Bayern Múnich respondió si tendrá un nuevo trabajo

Bayern Múnich es el equipo sensación en Europa, de eso no hay dudas, y luego de salir campeón de la Bundesliga con Luis Díaz, se conoció si el entrenador Vincent Kompany tendrá un nuevo trabajo. ¿Deja al equipo alemán? ¡Ya hay una respuesta oficial!

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A cuatro fechas del final de la Bundesliga 2025-26, Bayern Múnich se coronó campeón con 15 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Anotaron 109 goles con un promedio de 3.63 anotaciones por partido y solo permitieron que les hicieran 29 goles hasta la fecha 31. Imposible que Kompany no generara el interés en otros equipos.

Según informó el portal ‘Sky Sports’, Manchester City tendría en la mira a Vincent Kompany como el sucesor de Pep Guardiola si se da la salida del entrenador español. Sin embargo, este no fue el nuevo trabajo con el que vincularon al técnico de Luis Díaz y compañía.

El DT del Bayern respondió si tendrá un nuevo trabajo tras ser campeón con Luis Díaz

Vincent Kompany ha ganado dos veces la Bundesliga. (Foto: Getty Images)

En la conferencia de prensa previa a la semifinal de la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen, a Kompany le preguntaron si tendría el nuevo de trabajo de ser comentarista de TV durante el Mundial 2026 y la respuesta fue contundente. “Ni hablar, ni hablar. ¿Qué debería hacer yo como experto en televisión en mis vacaciones? Entonces no tendré familia en Múnich el año que viene”, afirmó el DT del Bayern Múnich.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Vincent Kompany en Bayern Múnich?

A pesar de que despierta el interés de equipos grandes como Manchester City, Vincent Kompany tomó la decisión el 21 de octubre de 2025 de renovar su contrato con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029. Luis Díaz tiene técnico para rato.

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