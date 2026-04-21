Luis Díaz, a solo 5 partidos de igualar el mayor orgullo de un futbolista colombiano

Luis Díaz y el Bayern de Múnich vienen de ganar una Bundesliga absolutamente rojiblanca. Pero quedan todavía diferentes desafíos en una temporada que puede ser histórica para el conjunto alemán. En caso de seguir con vida en todos los frentes que le quedan por delante, el colombiano conseguiría igualar el mayor hito de un futbolista cafetero de todos los tiempos.

El Bayern de Múnich pelea por la posibilidad de un nuevo triplete. No es algo ajeno a su historia, ya que lo ha conseguido tanto en el verano del año 2013 como en pleno 2020. El tema pasa por saber que Luis Díaz no es el primer colombiano que aspira a dicho reconocimiento en el viejo continente. Iván Ramiro Córdoba, en el año 2010, cerró uno de los capítulos más gloriosos de su paso por el Inter de Milán consagrándose con el equipo de José Mourinho.

En aquella campaña, el defensor central disputaría un total de 25 partidos entre todas las competiciones. Era uno de los dos capitanes del plantel de Mourinho junto a Javier Zanetti. Terminó levantando la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu tras derrotar, justamente, al Bayern de Múnich. Es, hasta la fecha, el único colombiano en conseguir todos los títulos posibles de una temporada de las cinco grandes ligas europeas.

Luis Díaz quiere tomar el relevo en este sentido. Los dirigidos por Vincent Kompany disputarán a lo largo de las próximas horas las semifinales de la Copa de Alemania como visitantes ante el Bayer Leverkusen. Se encuentran con vida en las semifinales de la UEFA Champions League, donde únicamente el Paris Saint-Germain les separa de volver a pisar la definición del certamen por primera vez desde el año 2020.

Solo Iván Córdoba ha ganado un triplete como colombiano: GETTY

El cafetero viene de ganar su primera Bundesliga con números de peso. Hablamos de su mejor temporada en el viejo continente y donde en apenas 43 partidos ya le hemos visto anotar en 24 ocasiones y marcar 17 asistencias para sus compañeros. Un registro que le ha valido para conformar uno de los mejores tridentes de toda Europa. Si vence en los dos partidos de Copa que le quedan y en los 3 de la Champions que asoman en el horizonte, Iván Ramiro Córdoba ya no sería el único colombiano en levantar un triplete por el viejo continente.

Publicidad

Escandalosos números del Bayern en la Bundesliga

Hablamos de un equipo que ha ganado con puño de hierro el torneo. A falta de cuatro jornadas, los bávaros ya son campeones y levantaron su título número 13 de las últimas 14 ediciones de la Bundesliga. Todo esto con un balance de 25 victorias en 30 partidos y apenas una derrota. Los 109 goles a favor de la plantilla de Vincent Kompany muestran un registro ofensivo que les tiene más cerca de doblegar al segundo máximo anotador del certamen, que es el Borussia Dortmund.

El colombiano Luis Díaz ha colaborado de sobremanera en la conquista del título. No solo con goles importantes, sino con una regularidad en el día a día que le ha permitido firmar números vitales para levantar el segundo título de la temporada. Su sociedad junto a nombres como Harry Kane o Michael Olise ya compone un total de 59 goles en esta edición de la Bundesliga.

Datos claves

Luis Díaz busca igualar el triplete de Iván Ramiro Córdoba logrado en el año 2010 .

busca igualar el triplete de logrado en el año . El Bayern Múnich registra 109 goles a favor y 25 victorias en 30 partidos ligueros.

registra a favor y en 30 partidos ligueros. Los dirigidos por Vincent Kompany disputarán las semifinales de la Copa de Alemania ante el Leverkusen.