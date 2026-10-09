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Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Bayern por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Augsburg y Bayern se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el WWK Arena, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Augsburg vs. Bayern, Bundesliga
Augsburg vs. Bayern, Bundesliga

El Bayern llega como gran candidato a todo en esta Bundesliga y el sábado 10 de octubre se mete en un estadio que históricamente le costó poco, el WWK Arena, pero enfrente va a tener a un Augsburg que arrancó mejor de lo esperado.

Son solo cuatro fechas, pero el arranque de ambos le da un condimento extra al cruce: el local viene de sumar de forma pareja y el Bayern no perdonó a nadie todavía. Ver si el equipo de Augsburgo puede sostener ese nivel ante el mejor de la liga es, en el fondo, la gran pregunta del fin de semana.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Augsburg llega entonado, aunque con algunos baches que lo dejaron a mitad de tabla. En la última fecha empató 2-2 de local ante el Hertha, después de haber caído como visitante frente al Bremen y de repartir puntos con el Bayer 04. Son 7 unidades en cuatro partidos, un arranque que lo mantiene cómodo pero sin margen si quiere seguir ahí arriba.

El Bayern, en cambio, no da respiro. Viene de un 7-0 contundente ante el Union Berlin de local, tras ganarle al Elversberg como visitante y golear también al Bodø/Glimt. Son tres triunfos en fila y una diferencia de gol que ya asusta a cualquier rival de la Bundesliga.

El historial entre Augsburg y Bayern

El historial es abrumadoramente favorable al Bayern: de 34 enfrentamientos se quedó con 27, el Augsburg ganó apenas 5 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 86 contra 32 a favor del conjunto bávaro.

En los cruces más recientes, sin embargo, el Augsburg mostró que puede incomodar: en enero le ganó 2-1 de visitante y el resto de los duelos terminaron con triunfos ajustados del Bayern, lejos de las goleadas de otras épocas.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/01/2026Bayern vs. Augsburg1-2Bundesliga
30/08/2025Augsburg vs. Bayern2-3Bundesliga
04/04/2025Augsburg vs. Bayern1-3Bundesliga
22/11/2024Bayern vs. Augsburg3-0Bundesliga
27/01/2024Augsburg vs. Bayern2-3Bundesliga
27/08/2023Bayern vs. Augsburg3-1Bundesliga
11/03/2023Bayern vs. Augsburg5-3Bundesliga
19/10/2022Augsburg vs. Bayern2-5DFB Pokal
17/09/2022Augsburg vs. Bayern1-0Bundesliga
09/04/2022Bayern vs. Augsburg1-0Bundesliga

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Dortmund vs. Werder BremenViernes 9 de octubre12:3015:3020:30
Paderborn vs. StuttgartSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Union Berlin vs. ElversbergSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Mainz vs. LeverkusenSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Hoffenheim vs. HamburgoSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
RB Leipzig vs. Eintracht FrankfurtSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Colonia vs. Borussia MönchengladbachDomingo 11 de octubre07:3010:3015:30
Freiburg vs. SchalkeDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Augsburg y Bayern se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Augsburg suma 7 puntos en el torneo.
  • Bayern suma 10 puntos tras vencer a Union Berlin, Elversberg y Bodø/Glimt.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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