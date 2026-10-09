Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Bayern por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Augsburg y Bayern se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el WWK Arena, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

El Bayern llega como gran candidato a todo en esta Bundesliga y el sábado 10 de octubre se mete en un estadio que históricamente le costó poco, el WWK Arena, pero enfrente va a tener a un Augsburg que arrancó mejor de lo esperado.

Son solo cuatro fechas, pero el arranque de ambos le da un condimento extra al cruce: el local viene de sumar de forma pareja y el Bayern no perdonó a nadie todavía. Ver si el equipo de Augsburgo puede sostener ese nivel ante el mejor de la liga es, en el fondo, la gran pregunta del fin de semana.

Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Augsburg llega entonado, aunque con algunos baches que lo dejaron a mitad de tabla. En la última fecha empató 2-2 de local ante el Hertha, después de haber caído como visitante frente al Bremen y de repartir puntos con el Bayer 04. Son 7 unidades en cuatro partidos, un arranque que lo mantiene cómodo pero sin margen si quiere seguir ahí arriba.

El Bayern, en cambio, no da respiro. Viene de un 7-0 contundente ante el Union Berlin de local, tras ganarle al Elversberg como visitante y golear también al Bodø/Glimt. Son tres triunfos en fila y una diferencia de gol que ya asusta a cualquier rival de la Bundesliga.

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El historial entre Augsburg y Bayern

El historial es abrumadoramente favorable al Bayern: de 34 enfrentamientos se quedó con 27, el Augsburg ganó apenas 5 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 86 contra 32 a favor del conjunto bávaro.

En los cruces más recientes, sin embargo, el Augsburg mostró que puede incomodar: en enero le ganó 2-1 de visitante y el resto de los duelos terminaron con triunfos ajustados del Bayern, lejos de las goleadas de otras épocas.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/01/2026 Bayern vs. Augsburg 1-2 Bundesliga 30/08/2025 Augsburg vs. Bayern 2-3 Bundesliga 04/04/2025 Augsburg vs. Bayern 1-3 Bundesliga 22/11/2024 Bayern vs. Augsburg 3-0 Bundesliga 27/01/2024 Augsburg vs. Bayern 2-3 Bundesliga 27/08/2023 Bayern vs. Augsburg 3-1 Bundesliga 11/03/2023 Bayern vs. Augsburg 5-3 Bundesliga 19/10/2022 Augsburg vs. Bayern 2-5 DFB Pokal 17/09/2022 Augsburg vs. Bayern 1-0 Bundesliga 09/04/2022 Bayern vs. Augsburg 1-0 Bundesliga

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Dortmund vs. Werder Bremen Viernes 9 de octubre 12:30 15:30 20:30 Paderborn vs. Stuttgart Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Union Berlin vs. Elversberg Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Mainz vs. Leverkusen Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Hoffenheim vs. Hamburgo Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Colonia vs. Borussia Mönchengladbach Domingo 11 de octubre 07:30 10:30 15:30 Freiburg vs. Schalke Domingo 11 de octubre 09:30 12:30 17:30

En síntesis

Augsburg y Bayern se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One .

y . Augsburg suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Bayern suma 10 puntos tras vencer a Union Berlin, Elversberg y Bodø/Glimt.