Dónde ver EN VIVO Augsburg vs. Bayern por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

El Bayern llega como gran candidato a todo en esta Bundesliga y el sábado 10 de octubre se mete en un estadio que históricamente le costó poco, el WWK Arena, pero enfrente va a tener a un Augsburg que arrancó mejor de lo esperado.
Son solo cuatro fechas, pero el arranque de ambos le da un condimento extra al cruce: el local viene de sumar de forma pareja y el Bayern no perdonó a nadie todavía. Ver si el equipo de Augsburgo puede sostener ese nivel ante el mejor de la liga es, en el fondo, la gran pregunta del fin de semana.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
El Augsburg llega entonado, aunque con algunos baches que lo dejaron a mitad de tabla. En la última fecha empató 2-2 de local ante el Hertha, después de haber caído como visitante frente al Bremen y de repartir puntos con el Bayer 04. Son 7 unidades en cuatro partidos, un arranque que lo mantiene cómodo pero sin margen si quiere seguir ahí arriba.
El Bayern, en cambio, no da respiro. Viene de un 7-0 contundente ante el Union Berlin de local, tras ganarle al Elversberg como visitante y golear también al Bodø/Glimt. Son tres triunfos en fila y una diferencia de gol que ya asusta a cualquier rival de la Bundesliga.
El historial entre Augsburg y Bayern
El historial es abrumadoramente favorable al Bayern: de 34 enfrentamientos se quedó con 27, el Augsburg ganó apenas 5 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 86 contra 32 a favor del conjunto bávaro.
En los cruces más recientes, sin embargo, el Augsburg mostró que puede incomodar: en enero le ganó 2-1 de visitante y el resto de los duelos terminaron con triunfos ajustados del Bayern, lejos de las goleadas de otras épocas.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/01/2026
|Bayern vs. Augsburg
|1-2
|Bundesliga
|30/08/2025
|Augsburg vs. Bayern
|2-3
|Bundesliga
|04/04/2025
|Augsburg vs. Bayern
|1-3
|Bundesliga
|22/11/2024
|Bayern vs. Augsburg
|3-0
|Bundesliga
|27/01/2024
|Augsburg vs. Bayern
|2-3
|Bundesliga
|27/08/2023
|Bayern vs. Augsburg
|3-1
|Bundesliga
|11/03/2023
|Bayern vs. Augsburg
|5-3
|Bundesliga
|19/10/2022
|Augsburg vs. Bayern
|2-5
|DFB Pokal
|17/09/2022
|Augsburg vs. Bayern
|1-0
|Bundesliga
|09/04/2022
|Bayern vs. Augsburg
|1-0
|Bundesliga
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Dortmund vs. Werder Bremen
|Viernes 9 de octubre
|12:30
|15:30
|20:30
|Paderborn vs. Stuttgart
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Union Berlin vs. Elversberg
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Mainz vs. Leverkusen
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Hamburgo
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Colonia vs. Borussia Mönchengladbach
|Domingo 11 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Freiburg vs. Schalke
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Augsburg y Bayern se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Augsburg suma 7 puntos en el torneo.
- Bayern suma 10 puntos tras vencer a Union Berlin, Elversberg y Bodø/Glimt.