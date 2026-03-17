“Ha entrado en ese vicio”: Carlos Antonio Vélez y la grave situación que vive Luis Díaz

El nivel de Luis Díaz con Bayern Múnich es tan bueno que muy pocas cosas pueden hacer ruido sobre su rendimiento. Una de estas la reveló el periodista Carlos Antonio Vélez con la grave situación que está viviendo el extremo colombiano: “Ha entrado en ese vicio”.

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‘Lucho’ Díaz es uno de los extremos más desequilibrantes del mundo, no por nada es el jugador con más regates completados en un partido de la Champions League 2025–26 con los ocho regates que tuvo ante Atalanta en el partido de ida por octavos de final. Sin embargo, esto le está generando un problema.

En la victoria 1-6 ante Atalanta del 10 marzo, Luis Díaz, supuestamente, simuló una falta penal y, en esta ocasión, el árbitro del partido le perdonó la tarjeta amarilla. ‘Lucho’ no corrió con la misma suerte en el empate 1-1 contra Bayer Leverkusen y terminó expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por caerse ante un contacto con el arquero Janis Blaswich. Esto empezó a preocupar a Carlos Antonio Vélez.

La grave situación que vive Luis Díaz, según Carlos Antonio Vélez: “Ha entrado en ese vicio”

Vélez habló de las simulaciones de Luis Díaz. (Foto: Inatagram / @velezfutbol y Getty Images)

“’Lucho’ como siempre hace su gol, es una habitué y está en jugadas decisivas, pero en los dos últimos partidos ha entrado en ese vicio que tienen ahora los jugadores que es simular, y simular de manera descarada. Contra Atalanta hizo una simulación que el árbitro le perdonó una amarilla y esta vez no, esta vez lo botaron porque previamente con ese pie levantado a la altura de la frente del rival eso da directo roja. Se salvó de la roja. Entonces, amarilla con amarilla bien echado (…) Lo que sí no me está gustando es esa simulación, está aprendiendo eso y eso no está bien. Es que son dos partidos seguiditos con la misma, tirándose al piso dentro del área y eso no”, dijo Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores‘.

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Luis Díaz volverá a jugar con la Selección Colombia en este partido

Siendo el jugador colombiano con el mejor nivel de todo el mundo, Luis Díaz es uno de los fijos en la convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Croacia (jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M) y Francia (domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M).

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En resumen

Carlos Antonio Vélez acusó a Luis Díaz de caer en el “vicio” de las simulaciones.

acusó a de caer en el “vicio” de las simulaciones. El periodista criticó a Díaz por simular caídas en dos partidos seguidos ante rivales europeos.

por simular caídas en ante rivales europeos. Según Vélez, el colombiano debió recibir tarjeta roja directa por levantar el pie a un rival en el empate ante Bayer Leverkusen.

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