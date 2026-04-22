Una vez más, Luis Díaz fue una de las figuras de una nueva victoria del Bayern Múnich. En esta ocasión, aportó dos jugadas ante Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania que tienen al Bayern Múnich muy cerca de ganar 10.9 millones de euros.

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Bayern Múnich saltó a la cancha del estadio BayArena para jugar como visitante una de las semifinales de la Copa de Alemania y ‘Lucho’ Díaz iba a demostrar lo enchufado que estaba con un tiro a los 15 minutos del primer tiempo que salvó el arquero Mark Flekken.

Luego, llegó la primera jugada de Luis Díaz que tiene cerca al Bayern Múnich de un millonario premio. Jamal Musiala tiró un centro, ‘Lucho’ dejó pasar el balón a propósito y la pelota le quedó a Harry Kane para el 1-0 parcial ante el Bayer Leverkusen.

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Musiala + Kane = GOOOOOOL 💣



Bayern Múnich se adelanta en la semifinal de la Pokal ante Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/5eeJbb1hy6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 22, 2026

Video: Así fue el gol de Luis Díaz ante Bayer Leverkusen

El gol de Luis Díaz ante Bayern Leverkusen. (Foto: Getty Images)

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A pesar de que el 1-0 parecía sentenciado, Luis Díaz apareció al tercer minuto de adición del segundo tiempo y en la posición de centrodelantero picó el balón para marcar el 2-0 final. Bayern Múnich eliminó al Bayer Leverkusen en semifinales de la Copa de Alemania y gracias en gran parte al extremo colombiano está a punto de ganar 10.9 millones de euros.

¡VALE LUCHO, VALE! Díaz se mostró bien y recibió para marcar el 2-0 final de Bayern Munich vs. Leverkusen por la semifinal de la Copa de Alemania.



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El premio que recibe el campeón de la Copa de Alemania 2025-26

Si Bayern Múnich le gana la final de la Copa de Alemania al equipo que resulte ganador de la semifinal entre Stuttgart y Friburgo, se llevará un premio total de 10.9 millones de euros. Solo por ganar la final, hay un reconocimiento de 4.3 millones de euros.

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