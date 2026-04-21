El pedido que un árbitro de la Bundesliga le hizo a Luis Díaz en pleno partido: “Duele mucho”

Luis Díaz se ha convertido en el jugador sensación de la Bundesliga para poner a volar las redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción. La cuenta oficial de la liga de Alemania publicó el pedido que un árbitro le hizo a ‘Lucho’ y causó sensación en 3, 2, 1…

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Todo sucedió en el partido que confirmó el título de Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26. ‘Lucho’ Díaz y compañía llegaron a la fecha 30 con la posibilidad de salir campeón con tan solo un empate, y a pesar de que empezaron perdiendo ante Stuttgart, no decepcionaron y el extremo colombiano volvió a ser decisivo.

Cuando parecía que los dos pases gol de Luis Díaz en la victoria 4-2 ante Stuttgart era lo más sorprendnte en el triunfo que aseguró el título de la Bundesliga para el Bayern Múnich, apareció el pedido del árbitro Sören Storks a ‘Lucho’ que llegó a más de 778.000 reproducciones en Instagram.

“Duele mucho”: El pedido de un árbitro de Bundesliga a Luis Díaz en pleno partido

Sören Storks le hizo un pedido a Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Durante el triunfo del Bayern Múnich ante Stuttgart del 19 de abril, el árbitro Storks sancionó una falta que cometió Luis Díaz y le hizo un pedido expreso para evitar que terminara expulsado. “Tienes que tener cuidado con el codo. Duele mucho”, le dijo Sören Storks a ‘Lucho’ en pleno partido. ¡Video!

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El registro que solo Luis Díaz consiguió en las ligas top de Europa

“Luis Díaz es el primer jugador del Bayern desde el inicio de la recopilación de datos en 2004-05 que ha acumulado al menos 13 goles y asistencias en una temporada de la Bundesliga (15G 13A), y el único jugador de las cinco grandes ligas de Europa al que le ha sucedido esto en esta temporada. Hombre orquesta”, publicó la cuenta de X especializada en datos ‘OptaFranz’.

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En resumen

El árbitro Sören Storks pidió a Luis Díaz cuidar su codo tras cometer una falta.

pidió a cuidar su codo tras cometer una falta. Luis Díaz registró dos asistencias en la victoria definitiva del Bayern frente al Stuttgart.

registró en la victoria definitiva del Bayern frente al Stuttgart. El pedido del colegiado a ‘Lucho’ superó las 778.000 reproducciones en la red social Instagram.