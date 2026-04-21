Todo listo para que Bayern firme a otro jugador colombiano además de Luis Díaz: “No tengo contrato”

La Selección Colombia Sub-17 sorprendió al mundo entero con un nivel de menos a más que terminó con goleadas a Brasil y Argentina para quedar campeón, así que Bayern Múnich se fijó en una de sus figuras y todo está listo para que firmen otro jugador colombiano además de Luis Díaz.

¿El motivo? El protagonista de esta historia confesó que no tiene firmado contrato con Atlético Nacional. Todo empezó cuando el periodista Kessler Philipp, del portal ‘Tz’, informó que Bayern Múnich se pusó en contacto con el ’10’ de la Selección Colombiana Sub-17 para un futuro traspaso.

Y ahí no paró todo… Philipp agregó que tal es el deseo de Bayern Múnich por contar con Samuel Martínez, de 17 años, que dentro del equipo lo comparan con el exjugador brasileño Kaká. Ahora, la novedad sobre este rumor en el mercado de fichajes pasó porque el volante ofensivo confesó que no tiene contrato.

“No tengo contrato”: El jugador colombiano que ilusiona al Bayern Múnich

Samuel Martínez salió campeón del Torneo Sudamericano Sub-17 2026. (Foto: X)

“Con Nacional aún no tengo contrato firmado, pero tengo muy buena relación con Nacional”, le confesó Samuel Martínez al canal Win Sports. Según el Código de la Infancia y la Adolescencia en Colombia, la edad mínima para trabajar es de 15 años, esto quiere decir que el volante podría firmar un contrato si el Ministerio de Trabajo lo autoriza y si lo firma junto a sus padres.

Los equipos que le compiten al Bayern Múnich por el fichaje de Samuel Martínez

El periodista Kessler Philipp también reveló que Bayern Múnich no es el único equipo de Europa que está interesado en Samuel Martínez. Arsenal y Tottenham Hotspur se unieron en la carrera con el equipo alemán para firmar al talentoso volante colombiano.

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