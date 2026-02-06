Solo falta Harry Kane: Luis Díaz, más que beneficiado de las 5 renovaciones que ha hecho Bayern Múnich

En Bayern Múnich algo grande se está construyendo. Los bávaros comandan la Bundesliga y ya se encuentran en los octavos de la Champions League con apenas dos partidos perdidos en lo que vamos de campaña. Luis Díaz, más que beneficiado de las 5 renovaciones de una entidad donde solo Harry Kane queda en pasar por despachos. Meses atrás muchos de estos nombres parecían fuera del club.

Ya han renovado su contrato nombres como Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Jamal Musiala y ahora Serge Gnabry. En Bayern no se ha parado la maquinaria para darle al proyecto de Vincent Kompany todos los elementos que necesita. Luis Díaz, con contrato hasta el 30 de junio del 2029, será compañero de todos estos a corto como mediano plazo.

“Estoy encantado de poder seguir jugando en el Bayern durante varios años más. Cuando empecé aquí nunca hubiera imaginado que al finalizar este contrato llevaría aquí más de diez años. Mi objetivo es que todo siga así: somos un verdadero equipo y podemos lograr grandes cosas”, comentaba el delantero alemán. Es el último en unirse a una serie de medidas contractuales que muestran la confianza en un proyecto que ha roto todo tipo de marcas en estas fechas.

El próximo será el zaguero Dayot Upamecano. Hablamos de un defensor relacionado hasta con Real Madrid en estos meses y al cual Fabrizio Romano ya da casi que por firmado en cuanto a renovaciones se refiere. Otro compañero más de Luis Díaz que pasará por los despachos del club teutón para seguir manteniendo una columna vertebral que en este momento apenas tiene rivales en Europa en cuanto a grandes candidaturas se refiere.

Solo falta Harry Kane por renovar en Bayern de Luis Díaz: GETTY

Solo falta Harry Kane. Termina contrato en el club en el 2027 y poco a poco se han dado pasos para amarrarle a una entidad donde ya tiene más de 100 goles desde 2023. Es el nombre que falta culminar una renovación de la columna vertebral que tiene a Luis Díaz como uno de los más beneficiados. Jan-Christian Dreesen, CEO del club alemán, confirma que hay Fe en conseguir el objetivo: “Tiene mucha confianza en nosotros y se siente a gusto en Múnich. Él y su familia están bien adaptados. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón para apresurarnos”.

Datos claves

