Así quedó el camino de los colombianos a la final de la Champions League

Ha terminado la primera fase de la Champions League y con diferentes futbolistas colombianos esperando ya por el sorteo del viernes en cuanto al playoff se refiere. Lejos de lo que podría llegar a pensarse, ni mucho menos siguen con vida solo futbolistas que de la talla de Luis Díaz o Luis Javier Suárez fueron vitales para tanto Bayern Múnich como Sporting Lisboa durante las primeras 8 fechas de la Copa de Europa. Varios cafeteros siguen con vida de cara a lo que viene por delante.

Empecemos con el extremo izquierdo de un Bayern Múnich que ya se encuentra clasificado a la fase de octavos de final. Su rival saldrá a la espera de lo que ocurra el viernes de cuatro posibles rivales. Aparece Olympiacos de Grecia, Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen de la Bundesliga e igualmente una Atalanta que se mantiene con vida en la competición tras la salida de Gian Piero Gasperini y el final de un ciclo glorioso para La Dea.

No podemos hablar de sorpresas en esta Champions sin comentar lo hecho por Sporting de Lisboa. Con un Luis Javier Suárez impresionante, los lusos ya se encuentran también en la fase de octavos de final y se ahorrarán en el playoff. Culminaron séptimos de la tabla general y su posible primer rival en cuanto a las eliminatorias se refiere saldrá de equipos absolutamente históricos. Aparece Benfica, Inter de Milán, Bodo de Noruega y el mismísimo Real Madrid que anoche fuese noticia en la capital lusa.

En cuanto a Juventus se refiere, Juan David Cabal ya espera por el sorteo del día viernes. Clasificado con el equipo de Turín en la posición número 13, conocerá pronto si deberá enfrentarse con Brujas o Galatasaray de Davidson Sánchez en la primera parada eliminatoria del torneo. En caso de avanzar cualquiera de estos dos cafeteros tendría como posible oponente de octavos de final al Liverpool o Tottenham de la Premier League.

Luis Suárez, otro colombiano que sigue con vida en esta Champions: GETTY

Hay que irnos hasta Azerbaiyán para encontrar a los siguientes cafeteros. Tanto Camilo Durán como Kevin Medina del Qarabag se mantienen con vida tras dar la sorpresa en cuanto a la fase preliminar del sorteo se refiere. Paris Saint Germain o Newcastle serán sus siguientes oponentes a la espera de un sorteo que en octavos de final le puede llevar a ciudades como Barcelona o Londres para medirse con Chelsea. Richard Ríos por su parte podría tener acción frente a Real Madrid o Inter de Milán desde este viernes. Así está el camino de los cafeteros rumbo a la ciudad de Budapest.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz volvió a dar asistencias en Bayern Munich

1-2 ganaron los bávaros ante PSV. Goles de Jamal Musiala y Harry Kane valieron para conseguir un triunfo que les pone en la parte alta de la clasificación de la Champions y qué les hará por ejemplo poder mantener la localía hasta semifinales siempre que avancen de Ronda. El colombiano dio el pase gol en el tanto del delantero británico con una gran acción que empezó con un pase en largo por parte de Manuel Neuer.

En lo que vamos de temporada Luis Díaz ya suma 14 goles y 11 asistencias para este Bayern Múnich que comanda la Bundesliga con puño de hierro y al cual únicamente Arsenal superó en la clasificación de la Champions. Recordemos que los ingleses fueron el único equipo capaz de derrotar a los dirigidos por vivir sin Company en cuanto a la primera fase del torneo europeo se refiere. Son dos de los principales candidatos a la espera de ver cómo van evolucionando a los otros clasificados a las fases de eliminatoria directa del torneo de clubes más importante de Europa. Budapest un paso más cerca.

Datos claves

Luis Díaz suma 14 goles y 11 asistencias con un Bayern Múnich ya en octavos.

suma y con un ya en octavos. El Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez clasificó séptimo y evitó el playoff eliminatorio.

de clasificó séptimo y evitó el playoff eliminatorio. Juan David Cabal y la Juventus terminaron en la posición 13 de la tabla general.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Gratis? Atlético de Madrid va por un titular del Bayern Múnich de Luis Díaz