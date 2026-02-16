Mientras Harry Kane llegó a 500 goles en 753 partidos, esto le tomó a Messi y Cristiano Ronaldo alcanzar dicha cifra 

Ante Werder Bremen, Harry Kane llegó a los 500 goles como profesional. El delantero inglés sigue más que dulce con un Bayern Múnich donde en este momento se festeja seguir manteniendo como mínimo la ventaja que se tiene frente al Borussia Dortmund por la Bundesliga. Los de Vincent Kompany alaban el momento de forma del ariete británico. A este solamente le tomó 753 partidos llegar al medio millar de tantos oficiales. Esta cantidad de partidos se demoraron Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi en conseguirlo.

743 partidos entre clubes y selección es lo que le tomó a Harry Kane llegar a los 500 goles como profesional. Hablamos seguramente de uno de los mejores delanteros del siglo XXI e igualmente de un ariete cargado de fútbol que únicamente dejó la Premier League de Inglaterra por deseo de levantar títulos. En horas donde festeja llegar a los 500 goles oficiales, la realidad pasa por entender que lo hizo incluso antes de mitos de la talla de Cristiano Ronaldo.

Y es que el ex delantero de Manchester United o Real Madrid no alcanzaría dichas cifras hastasumar 753 partidos como profesional. Hablamos de un total de 10 batallas oficiales más de las que tuvo que disputar Harry Kane para llegar a los 500 goles. Pese a superar a Cristiano Ronaldo, la realidad es que el inglés se quedó más que lejos de un Lionel Andrés Messi, que es quien manda en esta estadística.

Nos tenemos que devolver al año 2016 para encontrar el dato donde Lionel se coronó como el futbolista que más rápido pudo llegar a los 500 goles oficiales. Lo hizo mientras brillaba en la ciudad de Barcelona y apenas en 632 encuentros de carácter oficial. Nadie lo hizo antes en la historia de un fútbol europeo donde Harry Kane lleva compitiendo durante varios años con Robert Lewandowski por ser el tercero en discordia en cuanto a tantos oficiales se refiere.

El zarpazo de Kane que le permite llegar a 500 goles: GETTY

“Por supuesto que me enorgullece haber marcado 500 goles…¡Pero ha sido un trabajo duro! Por eso me alegro de haberlo conseguido. Pero lo más importante hoy es que ganamos y no encajamos ningún gol”, reflexionaba el delantero británico tras una jornada absolutamente histórica para su figura y donde su zarpazo permitió seguir soñando con levantar una nueva Bundesliga.

Publicidad

Publicidad

Así se reparten los goles de Kane

Los goles de Kane se reparten en: 78 para su país, 5 en Leyton Orient, 2 en Leicester City y 9 por Millwall. Tottenham Hotspur le vio brillar con 280 goles antes de llegar a un Bayern donde firmó: 125 goles en 131 partidos con el equipo teutón. A sus 32 años, el ex futbolista de la Premier League de Inglaterra vive un momento absolutamente dulce de cara a portería y ya suma en lo que vamos de temporada un total de 41 goles oficiales en 35 partidos disputados.

Para que nos hagamos una idea, en su primera campaña en Bayern Múnich Harry sumo 44 tantos oficiales. Todo ello en un total de 45 partidos oficiales que en algunas semanas se superarán en este Bayern 2025/2026. Kane supera a CR7 y se queda detrás de Messi a la hora de buscar los 500 goles oficiales.

Datos claves

Harry Kane alcanzó los 500 goles oficiales como profesional en un total de 743 partidos .

alcanzó los oficiales como profesional en un total de . El delantero inglés superó la marca de Cristiano Ronaldo , quien necesitó 753 encuentros para la cifra.

, quien necesitó para la cifra. Kane suma 125 goles en 131 partidos disputados con la camiseta del Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

ver también El reto que Bayern Múnich le pone a Luis Díaz: nadie lo ha hecho desde hace 95 años