Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich pide perdón por desvelar su sueño de jugar en Real Madrid

Los 6 goles y 2 asistencias en 22 partidos de Lennart Karl no son ni mucho menos el único motivo por el cual ha sido noticia en Alemania desde hace varias jornadas. Las declaraciones del compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich alrededor de su sueño de ponerse la camiseta del Real Madrid algún día desataron un huracán con pocos precedentes en la Bundesliga. Afirman que la situación llegó a tanto que tuvo que pedir perdón de manera interna a los ejecutivos de la institución.

“Espero que quede entre nosotros. Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros”. Con estas frases Lennart Karl quedó en el ojo del huracán producto de una declaración absolutamente inesperada y que generó mucho malestar en el entorno social del club. Todo esto teniendo en cuenta la rivalidad que se tiene a nivel Europa con el conjunto merengue. Hubo pedidos de disculpas y aprendizaje por parte de un chico que no nos olvidemos que ni siquiera es mayor de edad.

Christoph Freund, director deportivo del Bayern, y Max Eberl, ejecutivo de peso en el club, fueron los primeros en intentar transmitir algo de calma alrededor de una situación que llega en un momento de rendimiento colectivo del Bayern Múnich de Luis Díaz absolutamente incontestable. Afirmaron en SKY que Lennart Karl fue el primero en reconocer su fallo y que hubo pedido de disculpas internas para intentar zanjar la situación lo antes posible.

“Lo tomé con calma. Estaba con una peña, y al día siguiente vino a vernos y nos dijo: ‘Creo que dije algo desagradable que podría malinterpretarse’. Para nosotros, el asunto está zanjado. Nunca fue un problema. Está rindiendo bien en el campo, se siente muy cómodo en el FC Bayern y sabe lo que tiene aquí. Eso es lo que cuenta”, reflexiones de Eberl para intentar pasar página a solamente unas jornadas de que empiece el 2026 para el mejor equipo de la temporada en toda Europa.

Bayern de Luis Díaz deja atrás la polémica con Karl: GETTY

Freund excuso a Lennart Karl a gran escala. No negó que se tratase de un error de comunicación en todos los sentidos, pero tampoco de una situación a la cual jóvenes de 17 años se encuentran expuestos. Calma en Múnich y por encima de todo el deseo de seguir disfrutando de una joya que ilusiona a toda Germania: “Se dio cuenta inmediatamente de que era una lástima. Se disculpó al día siguiente y hablamos del asunto. Dijo: ‘No lo dije con esa intención’. Se siente muy cómodo en el Bayern. Está disfrutando mucho de este momento”.

Publicidad

Publicidad

Gloria del Bayern defendió a Karl

Lo de Lennart Karl con Real Madrid llegó incluso hasta algunos de los mejores jugadores en toda la historia de Alemania. Lothar Matthaus, nombre que necesita poca presentación, fue consultado alrededor del tema y confesó incluso que también en su época como futbolista en activo tenía los mismos deseos que la joya de 17 años. Se aprende de los errores y se mira al futuro con tanto disciplina como compromiso.

“Creo que la declaración de Lennart Karl estuvo bien. Demuestra que es ambicioso y cree en sí mismo…También me hubiera gustado jugar en el Real Madrid, pero el Inter de Milán no quería dejarme ir. Yo también tenía sueños”, reflexiones del Balón de Oro en charla con SKY. Tema cerrado para las principales voces del Bayern Múnich.

Datos claves

Lennart Karl registra 6 goles y 2 asistencias en 22 partidos con el Bayern Múnich.

registra en 22 partidos con el Bayern Múnich. El jugador de 17 años pidió disculpas internas tras declarar su sueño de fichar por Real Madrid .

pidió disculpas internas tras declarar su sueño de fichar por . Max Eberl y Christoph Freund confirmaron que el asunto está zanjado tras el arrepentimiento del joven.

Publicidad

Publicidad

ver también Guardiola podría quitarle un nuevo compañero a Luis Díaz por Bayern Múnich