Sale a la luz el plan que tiene Bayern Múnich parar firmar a una estrella en la posición de Luis Díaz

Bayern Múnich camina a paso firme a terminar con una temporada histórica, pero lejos está de relajarse, y ya piensa en contratar a una estrella en la posición del mismísimo Luis Díaz. Las intenciones son tan serias que ya salió a la luz el plan que tienen.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Todo empezo con la información que publicó el periodista Ben Jacobs, del portal ‘GiveMeSport’, en la que señaló que varias fuentes le revelaron que una estrella de Newcastle United ya habló con Harry Kane sobre la intención que tiene de jugar en el Bayern Múnich.

¿Y a qué no adivinas en qué posición juega? Sí, en la misma de Luis Díaz. Este extremo inglés, de 25 años, está avaluado en 60 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’, y registró diez goles y dos asistencias en la Champions League 2025-26.

El plan que tiene Bayern para firmarle competencia élite a Luis Díaz

Anthony Gordon llegaría a competirle el puesto a Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Según informó el periodista Heiko Niedderer, del diario ‘Sports Bild’, el plan que tiene Bayern Múnich para firmar al extremo izquierdo Anthony Gordon se basa en primero negociar con el jugador y luego llegar a un acuerdo solo si él se compromete con el equipo alemán. Literalmente, esperan que diga: “solo quiero al Bayern”. Si se da este escenario, Bayern estaría en buena posición para empezar a negociar con Newcastle.

Publicidad

El dinero que Bayern no está dispuesto a pagar para que Anthony Gordon le compita a Luis Díaz

A pesar de que el diario ‘Sport Bild’ informó el serio interés que tendría Bayern Múnich en Anthony Gordon, este mismo portal señaló que el equipo alemán no tiene la intención de acercarse a los 86 millones de euros que Newcastle estaría pidiendo por el extremo izquierdo.

Encuesta¿Cuántos años tiene Anthony Gordon? ¿Cuántos años tiene Anthony Gordon? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen