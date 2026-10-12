Un problema de centímetros: a Luis Díaz ya le han anulado 6 goles desde el 23 de junio

El Bayern Múnich igualó frente al Augsburgo durante la última jornada de la Bundesliga. El empate de 2 a 2 se vio marcado por el error de Manuel Neuer en los primeros segundos del compromiso e igualmente por los nuevos goles anulados a Luis Díaz. El colombiano ya suma 6 tantos que no suben al marcador después de sus acciones desde el mes de junio. Cuestión de centímetros parece alejarlo de los registros de la temporada pasada.

No ha sido un inicio de campaña sencillo para Luis Díaz y el Bayern de Múnich. De momento el colombiano solamente suma un gol en lo que llevamos de temporada. Este llegó en la primera jornada de la Bundesliga frente al Stuttgart. Desde entonces le han anulado 3 tantos esta campaña. Desde junio la racha ya llega a 6 goles oficiales que no le convalidan tras la intervención de la tecnología.

Y todo empezó el 23 de junio de 2026. Colombia por aquel entonces se encontraba en la Copa del Mundo y Luis Díaz veía cómo se le anulaban goles durante el torneo. Un certamen donde la estrella del Bayern de Múnich de momento solamente tenía un gol encima y donde sería uno de los puntos más bajos del equipo de Néstor Lorenzo en cuanto a las expectativas se refiere. Dicha dinámica de goles anulados no ha cambiado.

En esta campaña el colombiano solo por la Bundesliga ya ha visto cómo se le han anulado dos goles frente al Augsburgo e igualmente otro frente al Unión Berlín por un fuera de juego. Con esos 6 goles hablaríamos de un jugador que ni mucho menos estaría viviendo el momento de dudas a nivel personal que tiene tras la Copa del Mundo, ni tampoco su registro más bajo en cuanto a números se refiere por el fútbol europeo. El Bayern mantiene la confianza en el jugador.

Luis Díaz ya ha visto seis de sus goles anulados desde junio: GETTY

Tras el empate de las últimas horas, los bávaros son terceros en la clasificación de la Bundesliga con 11 puntos sobre 15 posibles. Lideran el torneo hasta la fecha el Friburgo y el Borussia Dortmund con 13 puntos sobre 15. Al equipo de Vincent Kompany y Luis Díaz les espera ahora un duro compromiso por la Champions League en el frío de la cancha del Viking. Esperan poder recuperar ahí la puntería y la suerte de un Luis Díaz que desde el pasado mes de junio se ha quedado sin 6 goles por apenas unos centímetros.

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Por esto se anuló el gol a Luis Díaz

“Hubo una situación de fuera de juego, y luego el jugador Massengo sacó el balón completamente sin marca para mí. Eso significa que la situación terminó. Y entonces comienza el siguiente ataque. Esa es la clásica situación de ‘nueva jugada’. Por lo tanto, para mí, el gol debería haber sido válido”, empezaba con Sky el colegiado Patrick Ittrich, principal responsable en la decisión que terminó con el gol anulado.

Entiende el enojo general por una acción que levantó mucha polémica en redes sociales: “Es una decisión muy, muy polémica, y estamos hablando de una intervención de gran magnitud. De hecho hubo intervención. Creo que es muy polémica porque, en mi opinión, el balón fue despejado sin ninguna oposición”.

Datos claves

Luis Díaz acumula 6 goles anulados por la tecnología desde junio de 2026.

acumula por la tecnología desde junio de 2026. El árbitro Patrick Ittrich analizó en Sky Sports la polémica jugada de Luis Díaz .

analizó en la polémica jugada de . Bayern Múnich marcha tercero en la Bundesliga con 11 puntos tras igualar con Augsburgo.