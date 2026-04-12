A días de jugar contra el Real Madrid, Bayern Múnich le da una noticia a Luis Díaz de 165 millones

El gran nivel del Bayern Múnich no solo le generó una derrota al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26, también hizo que el equipo alemán le diera una buena noticia a Luis Díaz de hasta 165 millones de euros que involucra al equipo español.

¡A los hechos! A pesar de que los goles los marcaron ‘Lucho’ Díaz y Harry Kane, el desequilibrio que mostró Michael Olise en el mismisímo estadio Santiago Bernabéu habría despertado el interés de tal forma que Real Madrid estaría dispuesto a ir con toda por el extremo francés de 24 años.

Según la cuenta especializada en fichajes ‘Transfer News (Noticias)’, el Real Madrid está contemplando hacerle una oferta al Bayern Múnich por Olise que estaría entre 160 y 165 millones de euros. Sin embargo, hay una buena noticia para Luis Díaz y compañía.

Se queda: Bayern Múnich le da una noticia a Luis Díaz de 165 millones

Michael Olise y Luis Díaz juegan su primera temporada juntos. (Foto: Getty Images)

A días de jugar contra Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-26, Bayern Múnich le dio la noticia a ‘Lucho’ Díaz que no va a vender a Michael Olise por los 165 millones de euros que el equipo ‘Merengue’ estaría dispuesto a pagar. “¿Olise al Real Madrid? ¡No, ni hablar! ¡Imposible! Tenemos un proyecto a largo plazo, Michael se siente muy a gusto aquí y el fútbol que estamos jugando es fantástico. Se queda”, afirmó Max Eberl, director deportivo del Bayern.

Este sería el rival de Bayern Múnich o Real Madrid en las semifinales de Champions League

El equipo que resulte ganador de la serie Bayern Múnich vs. Real Madrid, se define el miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana), se enfrentará al ganador del duelo Liverpool vs. PSG en las semifinales de la Champions League 2025-26. El equipo francés llega con una ventaja de dos goles en el marcador global.

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