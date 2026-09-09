Alineaciones de PSG y Slovan Bratislava por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

Se viene PSG vs. Slovan Bratislava este miércoles 9 de septiembre en el Parc des Princes desde las 21:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan PSG y Slovan Bratislava
PSG no registra partidos en las últimas semanas.
Slovan Bratislava viene de ganarle 2-1 a 20525 y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de PSG y Slovan Bratislava
PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Dro Fernández, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnes Akliouche. DT: Luis Enrique Martínez García.
Slovan Bratislava (4-3-3): Dominik Takác, César Blackman, Sandro Cruz, Peter Pokorny, Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Cristian Martínez, Rahim Ibrahim, Andraz Sporar, Tigran Barseghyan, Suleiman Camara. DT: Yaya Touré.
Suplentes de PSG: Marquinhos, Lucas Chevalier, Lucas Digne, Désiré Doué, Mika Godts, João Neves, Lucas Hernández, Khvicha Kvaratskhelia, Beraldo, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Warren Zaïre-Emery.
Suplentes de Slovan Bratislava: Sahmkou Camara, Artur Gajdos, Danylo Ihnatenko, Samuel Kozlovsky, Nino Marcelli, Alexej Maros, Daiki Matsuoka, Alen Mustafic, Aleksandar Popovic, Kevin Wimmer, Alasana Yirajang, Roman Cerepkai.
La previa de PSG y Slovan Bratislava: todo lo que tenés que saber
- Día: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 21:00 (hora local del estadio)
- Estadio: Parc des Princes
- Historial: 2 cruces — PSG ganó 1, Slovan Bratislava ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 03/11/2011: PSG 1-0 Slovan Bratislava