Alineaciones de PSG y Slovan Bratislava por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en el Parc des Princes por la UEFA Champions League. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Se viene PSG vs. Slovan Bratislava este miércoles 9 de septiembre en el Parc des Princes desde las 21:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Cómo llegan PSG y Slovan Bratislava

PSG no registra partidos en las últimas semanas.

Slovan Bratislava viene de ganarle 2-1 a 20525 y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de PSG y Slovan Bratislava

PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Dro Fernández, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnes Akliouche. DT: Luis Enrique Martínez García.

Slovan Bratislava (4-3-3): Dominik Takác, César Blackman, Sandro Cruz, Peter Pokorny, Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Cristian Martínez, Rahim Ibrahim, Andraz Sporar, Tigran Barseghyan, Suleiman Camara. DT: Yaya Touré.

Suplentes de PSG: Marquinhos, Lucas Chevalier, Lucas Digne, Désiré Doué, Mika Godts, João Neves, Lucas Hernández, Khvicha Kvaratskhelia, Beraldo, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Warren Zaïre-Emery.

Suplentes de Slovan Bratislava: Sahmkou Camara, Artur Gajdos, Danylo Ihnatenko, Samuel Kozlovsky, Nino Marcelli, Alexej Maros, Daiki Matsuoka, Alen Mustafic, Aleksandar Popovic, Kevin Wimmer, Alasana Yirajang, Roman Cerepkai.

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