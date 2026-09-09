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UEFA Champions League

Alineaciones de PSG y Slovan Bratislava por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en el Parc des Princes por la UEFA Champions League. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

PSG vs. Slovan Bratislava por la UEFA Champions League.
PSG vs. Slovan Bratislava por la UEFA Champions League.

Se viene PSG vs. Slovan Bratislava este miércoles 9 de septiembre en el Parc des Princes desde las 21:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Cómo llegan PSG y Slovan Bratislava

PSG no registra partidos en las últimas semanas.

Slovan Bratislava viene de ganarle 2-1 a 20525 y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de PSG y Slovan Bratislava

PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Dro Fernández, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnes Akliouche. DT: Luis Enrique Martínez García.

Slovan Bratislava (4-3-3): Dominik Takác, César Blackman, Sandro Cruz, Peter Pokorny, Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Cristian Martínez, Rahim Ibrahim, Andraz Sporar, Tigran Barseghyan, Suleiman Camara. DT: Yaya Touré.

Suplentes de PSG: Marquinhos, Lucas Chevalier, Lucas Digne, Désiré Doué, Mika Godts, João Neves, Lucas Hernández, Khvicha Kvaratskhelia, Beraldo, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Warren Zaïre-Emery.

Suplentes de Slovan Bratislava: Sahmkou Camara, Artur Gajdos, Danylo Ihnatenko, Samuel Kozlovsky, Nino Marcelli, Alexej Maros, Daiki Matsuoka, Alen Mustafic, Aleksandar Popovic, Kevin Wimmer, Alasana Yirajang, Roman Cerepkai.

La previa de PSG y Slovan Bratislava: todo lo que tenés que saber

  • Día: miércoles 9 de septiembre
  • Hora: 21:00 (hora local del estadio)
  • Estadio: Parc des Princes
  • Historial: 2 cruces — PSG ganó 1, Slovan Bratislava ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 03/11/2011: PSG 1-0 Slovan Bratislava
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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