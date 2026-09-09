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UEFA Champions League

Dónde ver EN VIVO PSG vs. Slovan Bratislava por la UEFA Champions League: TV y streaming online

PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre, en el Parc des Princes, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

PSG vs. Slovan Bratislava por la UEFA Champions League.
PSG vs. Slovan Bratislava por la UEFA Champions League.

El PSG abre su camino en la fase de liga de la Champions este miércoles 9 de septiembre en el Parc des Princes, y llega con la ventaja del favoritismo pero también con dudas frescas por lo que mostró en la liga local.

Es la primera fecha de la fase de liga del torneo, y aunque el papel dice que el PSG debería resolverlo sin sobresaltos, el objetivo real está en la clasificación directa a octavos que se define en estos seis partidos.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 21:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El PSG no llega con el envión que se esperaba: perdió 1-2 de local ante Monaco en su presentación más reciente en Ligue 1, y antes había empatado 2-2 como visitante frente a Lille y también 2-2 frente a Rennes. Tres partidos sin ganar es una señal de alerta, aunque en Champions suele ser otro equipo.

Slovan Bratislava llega con resultados de todos los colores: cayó 0-2 como visitante ante DAC 1904 en su último partido, pero antes había goleado 8-0 a Slovan Nitra. En medio, perdió 1-2 de local frente a Zemplín. La irregularidad parece ser la marca del equipo eslovaco en este arranque.

El historial entre PSG y Slovan Bratislava

El historial entre ambos es mínimo y viejo: apenas dos antecedentes, los dos de 2011. El PSG ganó uno por la mínima y el otro terminó igualado sin goles. No hay mucho para sacar de ahí, salvo que nunca perdió con el Slovan.

FechaPartidoResultadoTorneo
03/11/2011PSG vs. Slovan Bratislava1-0UEFA Europa League
20/10/2011Slovan Bratislava vs. PSG0-0UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Napoli vs. ArsenalMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
Sporting vs. GalatasarayMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
Liverpool vs. Atlético de MadridMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
PSV vs. Shakhtar DonetskJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. RomaJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Slavia Praga vs. LensJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Manchester United vs. Sabah FKJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Bayern vs. Bodo GlimtJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Como 1907 vs. RB LeipzigJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la UEFA Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • PSG todavía no suma en el torneo.
  • Slovan Bratislava todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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