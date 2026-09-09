Dónde ver EN VIVO PSG vs. Slovan Bratislava por la UEFA Champions League: TV y streaming online

PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre, en el Parc des Princes, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

El PSG abre su camino en la fase de liga de la Champions este miércoles 9 de septiembre en el Parc des Princes, y llega con la ventaja del favoritismo pero también con dudas frescas por lo que mostró en la liga local.

Es la primera fecha de la fase de liga del torneo, y aunque el papel dice que el PSG debería resolverlo sin sobresaltos, el objetivo real está en la clasificación directa a octavos que se define en estos seis partidos.

Horario del partido

Hora local del estadio: 21:00 hs

21:00 hs México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El PSG no llega con el envión que se esperaba: perdió 1-2 de local ante Monaco en su presentación más reciente en Ligue 1, y antes había empatado 2-2 como visitante frente a Lille y también 2-2 frente a Rennes. Tres partidos sin ganar es una señal de alerta, aunque en Champions suele ser otro equipo.

Slovan Bratislava llega con resultados de todos los colores: cayó 0-2 como visitante ante DAC 1904 en su último partido, pero antes había goleado 8-0 a Slovan Nitra. En medio, perdió 1-2 de local frente a Zemplín. La irregularidad parece ser la marca del equipo eslovaco en este arranque.

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El historial entre PSG y Slovan Bratislava

El historial entre ambos es mínimo y viejo: apenas dos antecedentes, los dos de 2011. El PSG ganó uno por la mínima y el otro terminó igualado sin goles. No hay mucho para sacar de ahí, salvo que nunca perdió con el Slovan.

Fecha Partido Resultado Torneo 03/11/2011 PSG vs. Slovan Bratislava 1-0 UEFA Europa League 20/10/2011 Slovan Bratislava vs. PSG 0-0 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Napoli vs. Arsenal Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. Galatasaray Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Liverpool vs. Atlético de Madrid Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 PSV vs. Shakhtar Donetsk Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Fenerbahce vs. Roma Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Slavia Praga vs. Lens Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Manchester United vs. Sabah FK Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Bodo Glimt Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Como 1907 vs. RB Leipzig Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis