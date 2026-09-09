Dónde ver EN VIVO PSG vs. Slovan Bratislava por la UEFA Champions League: TV y streaming online

El PSG abre su camino en la fase de liga de la Champions este miércoles 9 de septiembre en el Parc des Princes, y llega con la ventaja del favoritismo pero también con dudas frescas por lo que mostró en la liga local.
Es la primera fecha de la fase de liga del torneo, y aunque el papel dice que el PSG debería resolverlo sin sobresaltos, el objetivo real está en la clasificación directa a octavos que se define en estos seis partidos.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 21:00 hs
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
La actualidad de ambos equipos
El PSG no llega con el envión que se esperaba: perdió 1-2 de local ante Monaco en su presentación más reciente en Ligue 1, y antes había empatado 2-2 como visitante frente a Lille y también 2-2 frente a Rennes. Tres partidos sin ganar es una señal de alerta, aunque en Champions suele ser otro equipo.
Slovan Bratislava llega con resultados de todos los colores: cayó 0-2 como visitante ante DAC 1904 en su último partido, pero antes había goleado 8-0 a Slovan Nitra. En medio, perdió 1-2 de local frente a Zemplín. La irregularidad parece ser la marca del equipo eslovaco en este arranque.
El historial entre PSG y Slovan Bratislava
El historial entre ambos es mínimo y viejo: apenas dos antecedentes, los dos de 2011. El PSG ganó uno por la mínima y el otro terminó igualado sin goles. No hay mucho para sacar de ahí, salvo que nunca perdió con el Slovan.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/11/2011
|PSG vs. Slovan Bratislava
|1-0
|UEFA Europa League
|20/10/2011
|Slovan Bratislava vs. PSG
|0-0
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Napoli vs. Arsenal
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. Galatasaray
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSV vs. Shakhtar Donetsk
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Roma
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Lens
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Manchester United vs. Sabah FK
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Bodo Glimt
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la UEFA Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- PSG todavía no suma en el torneo.
- Slovan Bratislava todavía no suma en el torneo.