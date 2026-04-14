Antes de visitar a Bayern Munich por la Champions, Real Madrid compra a un delantero de 17 años

Quedan solo unas horas para la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. Real Madrid y Bayern Múnich se miden este miércoles en el Allianz Arena en un duelo decisivo. En las últimas jornadas, el club blanco reforzó sus categorías inferiores con la incorporación de un delantero de 17 años que, lógicamente, no formará parte de la expedición a Alemania.

Fran Santamaría es nuevo jugador del Real Madrid. El prometedor atacante llega al club después de que se pagase su cláusula de rescisión en la cantera del Castellón. No ha debutado de manera profesional hasta la fecha y se espera que se integre en la estructura del Real Madrid C o el Castilla a corto plazo. Los montos de la operación, al tratarse de un menor de edad, todavía no han trascendido a gran escala.

Santamaría ha marcado 15 goles en 33 partidos con el Juvenil A del Castellón en lo que va decampaña. Esta marca le valió para promocionar al filial del equipo de segunda división. En la Segunda Federación ya ha tenido acción, logrando anotar dos goles en 15 encuentros. Su progresión en la pirámide del fútbol español ha llamado la atención de los captadores madridistas.

“Llegó el día que nunca me habría imaginado. He disfrutado ocho años en el club de mi vida y hoy me despido de mi Castellón, en el que me he formado como jugador y persona”, expresó el futbolista, quien terminará la temporada bajo la disciplina de Valdebebas. Juvenil A, Real Madrid C o Real Madrid Castilla, próximos destinos de sus goles hasta finales de mayo.

El atacante es definido como un delantero ambidiestro con buena capacidad para recibir de espaldas y una estatura de 1.85 metros. Su agencia de representación, Best of You, mantiene una estrecha relación con la directiva blanca, factor clave para cerrar la operación antes de que otros clubes se interesaran en su fichaje.

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Arbeloa confía en la remontada contra Bayern Múnich

“Lo único que quiero es que crean los míos, los 25 que vamos allí estaremos convencidos. Es normal que ellos se vean favoritos, pero van a tener enfrente unas camisetas blancas y un escudo redondo y van a tener que sufrir”, reflexiones del entrenador del Real Madrid tras el empate ante Girona que le supone casi perder LaLiga. Confía en darle vuelta a la serie..

Para Arbeloa todo pasa por el colectivo. Entiende que en la ida el resultado no fue justo y que por ende habrá ocasiones para buscar las semifinales: “Vamos a pensar en el miércoles, hay que pensar muchas cosas del partido de la ida y potenciar lo que hicimos bien y corregir los errores. Con toda la energía que tengamos tenemos que ir a Alemania a ganar”.

Datos claves

El Real Madrid fichó al delantero Fran Santamaría , de 17 años, procedente del Castellón .

fichó al delantero , de 17 años, procedente del . Fran Santamaría registró 15 goles en 33 partidos con el Juvenil A durante esta campaña.

registró en 33 partidos con el Juvenil A durante esta campaña. El técnico Álvaro Arbeloa aseguró que su equipo está convencido de remontar ante el Bayern.