Toni Kroos advierte al Bayern Múnich antes de la revancha por la Champions: “Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo”

En su podcast, Einfach mal luppen, Toni Kroos analiza lo que viene por delante en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El ex centrocampista de clubes como Bayern Múnich o Real Madrid no duda que el encuentro en el Allianz Arena ni mucho menos se encuentra sentenciado. Advierte a los alemanes del poderío de la Casa Blanca ´cuando las papas queman´.

“En mi opinión, el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo cuando los partidos se convierten en un caos ofensivo y en un ida y vuelta; es un estilo que adora. Esa es la razón por la que el Real Madrid estuvo cerca de empatar… No me sorprendió lo que pasó en el partido, aunque el Bayern firmó una excelente actuación, pero lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente”, empezaba Kroos en su análisis. Considera que un Madrid contra las cuerdas es más peligroso que uno con viento a favor.

Señala que la mentalidad de los de Múnich puede ser la clave. Incluso, espera escenarios similares a los de los últimos años: “En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles… La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad”.

“En ese momento, el Bayern tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando o que incluso ampliara la diferencia. Pensé que mantendría el control mediante la posesión o añadiría un tercero, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario”, más reflexiones de un Toni Kroos que confía en la remontada de sus excompañeros. Todo se define el miércoles.

Kroos confía en la remontada del Real Madrid en Alemania: GETTY

No olvidemos que el ganador de dicha eliminatoria se tendrá que medir ante el vencedor entre Paris Saint-Germain y Liverpool por semifinales. Quien salga adelante ante su gente, Real Madrid y Bayern de Múnich cerrará la última fase eliminatoria antes de la final como local. Un premio enorme teniendo en cuenta el calendario de ambos en lo que queda de campaña. Toni Kroos advierte que no todo está definido.

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Kroos puede regresar al Real Madrid

Fuentes como Diario AS o Fabrizio Romano hablan de cambios en el Real Madrid para la próxima temporada. Se estudia la posibilidad de contratar una figura que ejerza como director deportivo e incluso como un nexo entre la junta directiva y la plantilla del primer equipo. Se habla de Kroos como un perfil que gusta a nivel técnico y también para incentivar el gen competitivo que necesita la plantilla para mandar en todos los frentes.

Recordemos que en este momento Kroos se encuentra inmerso solo en sus proyectos más personales. Tiene una academia de fútbol en la capital española e igualmente diferentes proyectos familiares como lo es su podcast Einfach mal luppen. Hasta la fecha ha descartado ser entrenador profesional y solo ha mostrado interés por el fútbol juvenil.

Datos claves

Toni Kroos aseguró que el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo.

aseguró que el es el equipo más peligroso del mundo. El club blanco estudia contratar a Toni Kroos como director deportivo la próxima temporada.

como director deportivo la próxima temporada. El ganador de la serie entre Madrid y Bayern se medirá al PSG o Liverpool.