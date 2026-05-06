Ni con Kane ni con Neuer: El gesto de Kompany con Luis Díaz tras la eliminación que le da la vuelta al mundo

Mira el emotivo y viral gesto de Vincent Kompany con Luis Díaz, por encima de figuras como Kane y Neuer, tras la dolorosa eliminación europea.

Fue uno de los pocos jugadores del Bayern Múnich que entendió lo que se estaba jugando… Luis Díaz terminó desconsolado tras la eliminadión ante el PSG en semifinales de la Champions League 2025-26 y el entrenador Vincent Kompany decidió tener un gesto que le da la vuelta al mundo.

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¡No lo tuvo en ese momento ni con Harry Kane ni con Manuel Neuer! ‘Lucho’ Díaz demostró que iba a ser el integrante de la delantera del Bayern Múnich más enchufado con una jugada que despertó a los aficionados del equipo alemán. Dejó en el camino con varios regates a Zaire-Emery y casi genera el 1-1 parcial.

Luis Díaz siguió insistiendo en el segundo tiempo y tantas ganas tenía de buscar el empate que terminó recibiendo una tarjeta amarilla por reclamarle una falta al árbitro Joao Pinheiro. El esfuerzo del extremo del Bayern Múnich estaba a punto de ser recompensado por el técnico Vincent Kompany.

El gesto de Kompany con Díaz tras la eliminación que le da la vuelta al mundo

Bayern Múnich terminó emparando 1-1 con PSG y quedó eliminado en semifinales de Champions League tras perder por un marcador global de 5-6. Fue inevitable que Luis Díaz no se inclinara en la cancha con una mirada pérdida que buscaba explicaciones. En ese momento, llegó Kompany para darle la mano, levantarlo, darle un par de palamadas en el pecho y tener un gesto que le dio la vuelta al mundo.

*Ver video desde 0:17.

¡TRISTES IMÁGENES DESDE MÚNICH!: Luis Díaz, eliminado de la #CHAMPIONSxESPN en semifinales



¿Influyó el árbitro en el resultado? 🤔



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La calificación que le dieron a Luis Díaz en el 1-1 de Bayern y PSG

Salvo los 8.9 puntos que recibió Manuel Neuer por parte del portal ‘Sofa Score’, el jugador mejor calificado del Bayern Múnich fue ‘Lucho’ Díaz con 7.9 puntos por, entre otros motivos deportivos, un tiro a puerta, una ocasión clara creada, 21 de 25 pases completados en campo rival y seis de trece duelos ganados.

En síntesis