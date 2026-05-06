UEFA despide a Luis Díaz de la Champions League con un castigo tras el 1-1 ante PSG

Conoce cuál fue el duro castigo de la UEFA que despide a Luis Díaz de la Champions League tras el polémico empate 1-1 frente al PSG en Europa.

Colorín colorado la historia del Bayern Múnich en la Champions League 2025-26 se ha acabado. Luego de un partidazo de ida con nueve goles, la semifinal de vuelta fue más cerrada, y Luis Díaz terminó siendo castigado tras el 1-1 ante el PSG que eliminó al equipo alemán.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

De un momento a otro, el nombre del árbitro Joao Pinheiro empezó a ser tendencia en 3, 2, 1… ¿Qué pasó? El juez central portugués no sancionó un supuesto penal por una mano de Joao Neves luego de un rechazo de Vitinha en el área y ahí no pararon las polémicas que reclámó todo el Bayern Múnich.

Luego, Pinheiro dejó de expulsar a Nuno Mendes al no sacarle una segunda amarilla por cortar con la mano un ataque del Bayern Múnich. Sancionó una infracción previa. Y, como si fuera poco, el árbitro fue el encargado que UEFA termine castigando a Luis Díaz.

La sanción de UEFA a Luis Díaz tras la eliminación del Bayern en Champions

Luis Díaz será sancionado en la Champions League. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 77 del partido cuando Luis Díaz se paró y reclamó de manera airada una falta por un topetazo de Lucas Beraldo que le cortó una opción de ataque. El árbitro Joao Pinheiro decidió sacarle tarjeta amarilla y, por ende, la UEFA lo va a castigar con una multa que rondaría los 2.500 euros, según el artículo 6 (inciso 1, letra c) del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

Publicidad

Lo que le faltó al Bayern Múnich para clasificar a la final de la Champions League

Con un gol de Harry Kane en el tiempo de adición, Bayern Múnich terminó empatando 1-1 ante el PSG y le quedaron faltando dos goles más para clasificar de manera directa a la final de la Champions League 2025-26. Con un gol empataba el marcador global de la serie que terminó 5-6 y se hubieran ido a la prórroga, pero…

Encuesta¿Por qué UEFA va a castigar a Luis Díaz? ¿Por qué UEFA va a castigar a Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen