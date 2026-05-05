Así le fue a Luis Díaz contra el Arsenal: Goles y asistencias ante una final de Champions

¿Llega encendido a pelear por la 'Orejona'? Repasa los goles y asistencias de Luis Díaz frente al Arsenal previo a la final de Champions.

La final de la Champions League 2025-26 está cada vez más cerca luego de conocerse cuál será el primer finalista. Así que no hubo un mejor momento para buscar cómo le fue a Luis Díaz ante Arsenal frente a una hipotética final en la Liga de Campeones.

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Arsenal llegó a la semifinal de vuelta ante Atlético de Madrid con la serie empatada 1-1 y solo necesitó de un gol de Bukayo Saka al minuto 44 del primer tiempo para avanzar a la final de la Champions League 2025-26. ¿Se medirá ante PSG o Bayern Múnich?

Con un paso de cuatro temporadas en la Premier League, ‘Lucho’ Díaz enfrentó al Arsenal en ocho ocasiones, y logró un saldo de tres victorias, dos empates y tres derrotas. En ese entonces, al extremo de Liverpool FC no le fue nada mal ante el primer finalista de la Champions League 2025-26. ¡A los detalles!

Goles y asistencias de Luis Díaz contra Arsenal ante una final en Champions

Luis Díaz celebrando un gol ante el Arsenal. (Foto: Getty Images)

Ante una hipotética final en Champions League con el Bayern Múnich, a Luis Díaz le va bien contra el Arsenal registrando en el historial dos goles y dos asistencias. Y no solo se destaca eso de ‘Lucho’ ante los ‘Gunners’, ya que promedia las siguientes estadísticas tras enfrentarlos en ocho ocasiones (siete veces en Premier League y una vez en FA Cup):

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Minutos jugados: 65 min.

Remates a puerta: 1.2 por partido.

Toques en el área rival: 4.5 por partido.

Duelos ganados: 55%.

¿Cuándo y en dónde se juega la final de la Champions League 2025-26?

Cuando los relojes marquen que son las 11:00 A.M. (hora colombiana) del sábado 30 de mayo empezará a rodar el balón en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, para conocer quién ganará la final de la Champions League 2025-26.

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En síntesis

Luis Díaz acumula ocho partidos disputados contra Arsenal con tres victorias y dos empates.

acumula disputados contra Arsenal con tres victorias y dos empates. El extremo registra dos goles y dos asistencias frente al conjunto de los ‘Gunners’.

frente al conjunto de los ‘Gunners’. Luis Díaz promedia un 55% de duelos ganados y 4.5 toques en área rival.