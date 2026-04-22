En la previa de la gala de los Premios Laureus, Luis Figo sorprendió a todos al hablar del equipo que quiere que gane la actual edición de la Champions League. Tras la eliminación del Real Madrid a manos del Bayern Múnich, el portugués señaló al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y Julián Alvarez como el conjunto que espera que termine ganando la final de Budapest.

“De los que quedan, me gustaría que el Atlético de Madrid conquistase la Champions después de las finales perdidas y por la amistad que tengo con Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo”, reflexionó el exfutbolista del Real Madrid. Todo ello en una rueda de prensa donde se encontraba junto a otras leyendas del deporte rey como Cafú o Ruud Gullit.

Figo espera que el Atlético de Madrid pueda cortar su sequía de títulos. Jamás ha podido levantar hasta la fecha la Champions y Diego Pablo Simeone ya acumula casi seis temporadas consecutivas sin ganar trofeos. La última vez ocurrió con la segunda Liga de la pandemia y, desde entonces, se han invertido cerca de 400 millones de euros que todavía no se traducen en alegrías colectivas. La derrota en la final de la Copa del Rey espera que sea la última en este tipo de definiciones.

Consultado por los otros candidatos que quedan, señaló a la semifinal entre franceses y alemanes como la favorita para entregarle a Europa un nuevo rey: “Futbolísticamente hablando, de la semifinal PSG-Bayern saldrá el campeón… Me sorprendió cómo cambian las posiciones entre los jugadores del PSG; todos saben lo que tienen que hacer en términos de equipo. Todos corren, son jóvenes, Luis Enrique tiene todo el mérito de lo que ha conseguido“.

Luis Figo, ex Barcelona y Real Madrid: "Me gustaría que el Atlético pueda conquistar la Champions" 🗣️✍️ pic.twitter.com/xgaMr02jhY — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 22, 2026

El Arsenal de Mikel Arteta será el primer rival del Atlético de Madrid en los hasta tres partidos que le pueden quedar en esta edición de la Champions. La ida se disputará en la capital española para que, una semana después, el Emirates Stadium decida quién accede a la definición de Hungría. Se trata de dos conjuntos históricos que todavía no saben lo que es reinar en el Viejo Continente.

Publicidad

Las finales de Champions que perdió el Atlético de Madrid

La primera nos devuelve hasta 1974. Un Atlético de Madrid absolutamente histórico terminaría cayendo en un formato de desempate frente al Bayern Múnich. La crueldad se manifestó cuando, en el primer asalto, los alemanes empataron en el último minuto de la prórroga. En aquel entonces no existía la tanda de penaltis a un partido. Todo se definió en un segundo choque donde los teutones ganaron 4-0.

Las más recientes las conocemos todos. El Atlético de Madrid cayó frente al Real Madrid tanto en las definiciones de Lisboa como de Milán entre 2014 y 2016. El gol de Sergio Ramos en el último segundo o los penaltis en pleno San Siro son heridas que todavía quedan abiertas en un conjunto que espera cerrar su deuda europea. Luis Figo les apoyará por sus amistades personales en lo que queda de esta Champions.

Datos claves

Luis Figo confesó su deseo de que el Atlético de Madrid gane la actual Champions League .

confesó su deseo de que el gane la actual . El club colchonero ha invertido cerca de 400 millones de euros durante los últimos seis años.

de euros durante los últimos seis años. El equipo de Simeone enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta en la fase de semifinales.