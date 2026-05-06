Temor del PSG con Luis Díaz: “Puede hacerlo todo”

La baja de Hakimi y el nivel de Luis Díaz, dos de los temas más comentados en la previa de un PSG vs. Bayern Múnich que cierra las semis de Champions.

Warren Zaïre-Emery será, salvo sorpresa, el reemplazo de un Achraf Hakimi que es baja definitiva para la vuelta entre el Bayern Múnich y el PSG. El volante francés será recolocado en el lateral derecho, donde Luis Díaz se presenta como la mayor amenaza posible. En el conjunto de Luis Enrique se teme una actuación similar a la de la ida por parte del colombiano, quien ya marcó en el Parque de los Príncipes.

“Si me enfrento a Luis Díaz, trataré de frenarle lo mejor posible… Cuando afrontas a rivales que pueden hacerlo todo, como los tres del Bayern, es más complicado defender. En la ida lo hicimos bien y aun así nos metieron cuatro. Cuando tienen tanta calidad, poco puedes hacer”, reflexionó Zaïre-Emery. El joven canterano ve en el cafetero a uno de los jugadores más punzantes del mundo en el uno contra uno.

Consultado por la baja de Hakimi y el posible rol de reemplazarle en muchas acciones defensivas, Warren Zaïre-Emery dejó en claro que se encuentra listo para tarea. Solo en el partido de ida, Luis Díaz marcó y provocó un penalti para abrir la contienda. El rendimiento de Lucho junto a Harry Kane y Michael Olise, tema de estado en PSG.

“He ganado en experiencia, que te la da disputar partidos al más alto nivel. Pero soy la misma persona, doy el máximo en cada partido. Estoy orgulloso de este equipo y de este entrenador”, más reflexiones de un Warren Zaïre-Emery que elogia a todo el Bayern en la previa del segundo asalto. Luis Díaz llegará con 7 goles y 3 asistencias en 10 choques.

Zaire Emery será la pareja de baile de Luis Díaz en la vuelta: GETTY

El Arsenal ya espera en la final de Budapest. Los Gunners de Mikel Arteta superaron al Atlético de Madrid en una definición de infarto que los devuelve al partido por el título 20 años después de su última final. Mientras el Allianz Arena se prepara para el pitido inicial, el respeto por la figura de Luis Díaz domina el ambiente en el campamento francés.

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