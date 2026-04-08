Simeone puede perder hasta 8 jugadores para la vuelta entre Barcelona y Atlético Madrid

Diego Simeone y el Atlético de Madrid se preparan para una nueva batalla europea. Será a 180 minutos y con el Barcelona enfrente en la eliminatoria más pareja desde la previa de los cuartos de final de la Champions League. El mayor reto pensando en la vuelta pasa por entender que el Cholo podría perder hasta ocho futbolistas para el choque dentro de una semana en el estadio Metropolitano.

Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Giuliano Simeone son los nombres en cuestión. Todos se encuentran apercibidos y, en caso de ser sancionados en el partido de ida en el Camp Nou, no podrán disputar el choque de vuelta. En un equipo tan intenso como el Atlético de Madrid, el desgaste no se negocia y, por ende, el riesgo de perder a buena parte de la columna vertebral se encuentra en el aire. Simeone no teme de momento al peligro ni al Barcelona.

“Es un rival importante en un momento importante de la competición. No hay rival menor, aún más en cuartos y semifinales. Sabes la capacidad que tiene el Barcelona, lo fuerte que es en casa. Estamos acá para competir y llevar el partido adonde creemos que le podemos hacer daño”, reflexiones del argentino alrededor de su oponente. Aseguró no estar al tanto de los apercibidos y solamente tener la cabeza puesta en intentar llegar con la eliminatoria a favor para la vuelta. La Champions, gran objetivo del curso con la Copa del Rey.

Lamine Yamal, Gerard Martín, Fermín López y Marc Casadó tienen el mismo escenario en el Barcelona. Hablamos de los futbolistas apercibidos de sanción en caso de recibir una tarjeta amarilla en el choque de ida en el Camp Nou. Un estadio donde Simeone nunca ganó en 90 minutos con el Atlético de Madrid. Sí donde superó las dos eliminatorias de Champions que tuvo que disputar frente al conjunto culé. Todo se cierra dentro de una semana en la capital de España.

Giuliano, uno de los nombres que puede perderse el choque de vuelta con Barcelona: GETTY

Recordemos que el ganador de esta eliminatoria se medirá ante el vencedor de la llave entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal. Los ingleses dieron el primer golpe con una victoria por la mínima en la ida gracias al tanto de Kai Havertz. Fueron los líderes de la fase de liguilla y, por ende, culminarán todas sus series hasta la final en casa. El Atlético cruza los dedos por un milagro de los lusos en el Emirates.

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Flick habló del enojo de Lamine Yamal contra Atlético

El Barcelona habló antes que Simeone. Uno de los grandes temas de conversación no fue otro que el enojo de Lamine Yamal con diferentes miembros del cuerpo técnico de Hansi Flick en el partido de LaLiga entre ambos conjuntos. El alemán pasa por alto las protestas de su estrella y pide únicamente protegerlo por su condición de 18 años. Trama cerrada.

“Lo dije el sábado. Lo intentó todo por la banda y João hizo su uno contra uno. Robert marcó con el pecho. Lo que tenemos que entender es que Lamine tiene 18 años y es un jugador increíble. Cuando ves el partido otra vez, ves que hace cosas increíbles. Solo tiene 18 años. Se marchó de cinco jugadores y casi marcó. Se fue frustrado. Es emocional y eso es bueno. Lo voy a apoyar siempre. Tenemos que tener cuidado. No todo lo que hace es para hacer ruido alrededor. Es un jugador fantástico y tenemos que ver que tiene 18 años. Le dije a él que puede hacerlo, que lo voy a proteger siempre. Es un gran jugador, quizás el mejor en el futuro”, reflexiones de Flick tras la polémica.

Datos claves

Diego Simeone tiene a ocho futbolistas apercibidos que podrían perderse el partido de vuelta.

tiene a futbolistas apercibidos que podrían perderse el partido de vuelta. Los jugadores Thiago Almada y Marcos Llorente integran la lista de posibles bajas por sanción.

y integran la lista de posibles bajas por sanción. El Barcelona cuenta con cuatro futbolistas en riesgo de suspensión, incluyendo a Lamine Yamal.