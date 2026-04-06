Los números de Julián Alvarez ante Barcelona: 4 goles en 2 triunfos y 4 derrotas

Se vienen los cuartos de la Champions League. Este miércoles, el Barcelona y el Atlético de Madrid se miden en un Camp Nou donde buena parte de las esperanzas colchoneras se encuentran sobre Julián Alvarez. El argentino se alista para su novena batalla con los culés, ante quienes suma 4 goles en 2 triunfos y 4 derrotas. La vuelta será el martes de la siguiente semana.

Los números de Julián Alvarez ante el Barcelona son claros. Ha jugado 7 partidos oficiales y un amistoso en agosto de 2022 donde empezó todo. En aquel 3-3 en el Camp Nou, anotó su primer tanto con el Manchester City antes de empezar una campaña donde ganaría el triplete. Tras ello y al llegar a Madrid, el balance habla de 2 triunfos y 4 derrotas.

Tres partidos de LaLiga y cuatro de la Copa del Rey componen los números de Julián Alvarez ante el Barcelona. En todos estos marcó 3 goles oficiales y pudo vencer en un par de ocasiones al conjunto culé. Aparece un empate por la Copa del Rey e igualmente cuatro derrotas entre ambos torneos. Recordemos que no viene de jugar el fin de semana pasado, cuando los culés vencieron 1-2 en el Metropolitano.

Julián marcó en las dos idas de semifinales de la Copa del Rey que ha disputado ante el Barcelona. Su otro gol se dio en una derrota por 4-2 en la jornada 18 de la pasada edición de LaLiga. Además de estos tantos, surgen un total de 2 asistencias en su historial y una tarjeta amarilla por la Copa del Rey. En cuatro partidos en casa, el argentino solo ha podido sumar una victoria como local ante el club que tanto lo pretende.

Julián Alvarez buscará su tercer triunfo ante Barcelona: GETTY

En caso de superar dicha fase del torneo, Julián Alvarez y el Atlético de Madrid se medirán ante el vencedor de la llave entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa. Será en unas semifinales donde, sin importar el vencedor, sí o sí los colchoneros buscarán la final de la Champions League como visitantes durante el segundo partido de la serie. “La Araña” quiere seguir picando y buscará revancha ante el Barcelona para seguir soñando con la Copa de Europa.

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Atlético, cansado de los rumores de Julián Alvarez

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habló con Mundo Deportivo en las últimas horas para analizar toda la actualidad de su equipo. Consultado por el futuro de Julián Alvarez en la ciudad de Barcelona, fue tajante alrededor de los rumores que no dejan de aparecer en el camino del jugador estrella de su proyecto.

“Os estáis pasando un poquito con Julián Alvarez. Es jugador del Atlético y tiene un contrato largo con el Atlético de Madrid”. Así de claro sentenció Enrique Cerezo todo lo que se viene comentando alrededor del futuro del ex River Plate o Manchester City. Se espera que en verano, y tras el Mundial, haya novedades importantes sobre el delantero de Calchín.

Datos claves

Julián Álvarez registra 4 goles y 2 asistencias en 9 enfrentamientos previos contra el Barcelona.

registra 4 goles y 2 asistencias en 9 enfrentamientos previos contra el Barcelona. El delantero argentino del Atlético de Madrid tiene contrato vigente y largo con el club.

tiene contrato vigente y largo con el club. Barcelona y Atlético de Madrid inician este miércoles los cuartos de final de la Champions.