Cristian Romero hizo público su fastidio con la dirigencia del Tottenham Hotspur, lo que generó que regresen los rumores del mercado de pases que lo involucraron a mediados del año pasado, pero ahora de frente a lo que serán las transferencias en el periodo que se abrirá en la previa de la temporada 2026/2027.

Resulta que el Cuti exhibió su enojo con las autoridades en su cuenta de Instagram tras la derrota con el Bournemouth a principio de enero y luego del empate con el Manchester City el último fin de semana. En resumidas cuentas, apunta a los directivos por su ineficiencia para reforzar el plantel que en el presente comanda el danés Thomas Frank.

A raíz de esta situación, medios de comunicación de Europa lo exponen al defensor de la Selección Argentina como uno de los futbolistas que más requeridos serán por los gigantes del continente una vez culminada la actual campaña. Entre ellos, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid.

La Casa Blanca al igual que la institución colchonera ya fueron mencionados como el posible destino del Cuti a mediados del 2025. Por un lado, en el Merengue ven que necesitan al cordobés para ocupar un puesto en el que el último tiempo les costó encontrar solidez, entre las reiteradas lesiones de Éder Militao, Antonio Rudiger y David Alaba, y los altibajos de Dean Huijsen y Raúl Asencio.

Mientras que el Atleti, por la gran cantidad de argentinos que hay en el plantel de Diego Simeone, se propuso como una alternativa más que probable. Incluso, existieron conversaciones y estuvo cerca de concretarse. El Cuti quería jugar la Champions League 2025/2026, algo que consiguió recién al ganar la Europa League con los Spurs, por eso finalmente no se avanzó en la operación.

Asimismo, The Sun asegura que desde el Estadio Metropolitano reactivaron las charlas y que están decididos en desembolsar los 60 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión, así como también igualar el alto salario del futbolista.

Barcelona también tendría en carpeta al Cuti Romero

Por otra parte, Mundo Deportivo publicó este jueves 5 de febrero que el Barcelona también tiene anotado el nombre del Cuti Romero. Incluso, rememoró un presunto interés años atrás, en teoría, impulsado por Lionel Messi. ”Uno de los motivos del interés, se contó temporadas atrás, fue el consejo dado por Leo Messi”, reportó el portal.

