El DT del Bayern señala al jugador que arruinó el partido de Luis Díaz contra Viking: “Es 100% su culpa”

Durísima recriminación en rueda de prensa. Descubre a qué jugador señaló el DT del Bayern tras arruinar el partido de Luis Díaz contra Viking.

Todo estaba listo para que Luis Díaz fuera una de las figuras de la victoria y remontada del Bayern Múnch contra Viking en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27, pero un jugador arruinó todo, y el DT Vincent Kompany no dudó en salir a señalarlo.

Bayern Múnich había logrado lo que parecía muy difícil al venir de un 2-0 abajo y empatar el marcador con dos goles de Harry Kane. Y caballo que alcanza, sigue de largo… ‘Lucho’ Díaz terminó una hermosa jugada del equipo alemán para marcar el 3-2 y todo estaba encaminado para una victoria con el jugador colombiano como figura.

Sin embargo, Michael Olise tuvo otros planes. El extremo francés se dejó provocar y en menos de un minuto recibió dos tarjetas amarillas. La primera por una falta y la segunda por tirarle el balón en la cara a Zlatko Tripic. ¿Quién iba a ser el sacrificado? Luis Díaz, ya que lo sacaron para que ingresara el defensor Josip Stanisic en vísperas de cuidar el resultado.

Kompany señala al jugador que arruinó el partido de Díaz contra Viking

Jugadores del Bayern y Kompany. (Foto: Getty)

“Michael es un jugador que siempre será provocado por los rivales, pero eso no es una excusa. Es 100% su culpa. Él también lo sabe. No puedes decir que mereces ganar el partido cuando tomas decisiones individuales como esa, aunque pensé que no jugamos un mal partido. No merecimos ganar porque cometimos errores que no pueden ocurrir”, afirmó el DT del Bayern Múnich sobre Olise.

Michael Olise red card against Viking 73'



Olise will not play against Arsenal in a weeks time! He received a red card for a moment of pure petulance against Viking tonight ❌ https://t.co/dgHgfAPQfA pic.twitter.com/s86sd3FcRb — Sheuabdul (@Sheuabdul979) October 13, 2026

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Esta será la sanción a Michael Olise por ser expulsado en la Champions League

Al recibir una expulsión por doble tarjeta amarilla en el empate 3-3 contra el Viking, de Noruega, la sanción que UEFA le va a poner a Michael Olise es un partido de suspensión. Esto quiere decir que no estará disponible en el partido Bayern Múnich vs. Arsenal del miércoles 21 de octubre por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

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