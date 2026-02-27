Toda Argentina consternada porque Messi casi es lesionado por un miembro de seguridad

Lo prometió y lo cumplió. Inter Miami y Lionel Messi tuvieron que reprogramar el partido amistoso que iban a jugar contra Independiente del Valle porque Leo se había lesionada. Llegó el día de jugar en Puerto Rico como lo habían prometido, pero las cosas estuvieron a punto de salir como no esperaban porque un miembro de seguridad casi lesiona al ’10’ de la Selección Argentina.

Messi se recuperó de una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo y fue titular en la primera fecha de la MLS 2026. Sin embargo, terminó muy enojado en la derrota 3-0 ante Los Angeles FC y fue protagonista de un duro reclamo con la terna arbitral liderada por Pierre-Luc Lauziere.

Hora de pasar la página y viajar a Puerto Rico. Messi inició como suplente el partido amistoso ante Independiente del Valle, ingresó para el inicio del segundo tiempo, marcó de penal el gol de la victoria 2-1 y fue protagonista de un hecho que pudo terminar en una grave lesión.

Video: Un miembro de seguridad casi lesiona a Messi en Puerto Rico

La caída de Messi en Puerto Rico. (Foto: / @ESPNDeportes)

Durante el partido entre Inter Miami e Independiente del Valle, algunos hinchas invadieron la cancha y cuando uno de ellos estaba abrazando a Messi, llegó un miembro de seguridad. En la labor de su trabajo, no dudó dos veces e intentó tumbar al hincha que estaba abrazado, pero sucedió lo impensado, y hasta Leo terminó en el suelo. Casi lo lesiona… ¡Video!

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la victoria 2-1 ante Independiente del Valle en Puerto Rico, Leo Messi e Inter Miami vuelven a jugar el domingo primero de marzo a las 19:00 ET (21:00 ARG) ante Orlando City en el Clásico de Florida por la segunda fecha de la MLS 2026.

