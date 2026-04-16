El peor Real Madrid en 20 años: 24 derrotas, dos años sin títulos, cambio de técnico y depuración de plantel

Solo un milagro en LaLiga evita el peor momento del Real Madrid en 20 años. Se roza, y de qué manera, las primeras dos temporadas seguidas sin títulos desde 2010. La casa blanca del fútbol, con números de crisis total, se empieza a preparar para cambios en toda su área deportiva. Álvaro Arbeloa y muchos nombres están sentenciados de cara a la próxima campaña. Hasta traer un director deportivo por primera vez desde Jorge Valdano se analizará.

Son ya 4 partidos sin ganar, la peor racha del club desde 2018. En lo que va de campaña, el Real Madrid suma 11 derrotas y faltan 7 partidos, incluido un Clásico en Barcelona. Hablamos de un proyecto que ya perdió 15 partidos oficiales en la campaña pasada. De los últimos 100 partidos oficiales y del ciclo Kylian Mbappé han caído en 24, casi un 25%. Solamente el doloroso final de la era de los Galácticos, 20 años atrás, tuvo semejantes registros.

En 2005 los merengues perdieron 12 partidos; en 2004, un total de 10 y en 2003, una suma de 14. Si no se ganan títulos, serán dos temporadas seguidas en blanco por primera vez desde el ciclo 2009-2010. Ni siquiera en tiempos de crisis del primer mandato de Florentino Pérez se rozaron rachas como las vistas hasta aquí. Hay muchos nombres tocados y la sensación de que se debe reiniciar buena parte del proyecto para competir nuevamente en cada frente. Parece haber llegado la hora de tomar medidas impopulares.

Arbeloa, con pie y medio fuera del Real Madrid: GETTY

Mario Cortegana y The Athletic ya sitúan fuera a Arbeloa. También a algunos jugadores y empiezan a hablar de candidatos a DT. Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino y Didier Deschamps parten con ventaja en el pensamiento de la directiva. Zinedine Zidane es el que gusta, pero no vendría al Bernabéu por su acuerdo para tomar Francia tras el Mundial. Ojo igualmente a nombres como Massimiliano Allegri, del AC Milán. Se viene un verano largo en todos los sentidos.

Real Madrid prepara una depuración del plantel

Dani Carvajal y David Alaba se irán por el final de su contrato. Otros nombres como el de Fran García, Raúl Asencio, Dani Ceballos o Gonzalo no tendrían asegurada su continuidad. Todavía se debe estudiar si renovar o no a Antonio Rüdiger. Eduardo Camavinga ha sido puesto en el mercado según informes previos a la eliminación en Múnich e igualmente no se descarta la salida en cesión de nombres como Franco Mastantuono. Vinícius termina contrato en 2027 y, tras dos temporadas decepcionantes, no terminan de convencer sus peticiones de seguir en el club con un sueldo de 30 millones de euros.

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¿Y los fichajes? Pues es pronto para decirlo, pero ya hay apuntados. Endrick volverá tras el Mundial, se espera que pase lo mismo con Nico Paz y debe decidirse si activar o no las cláusulas para recuperar a Víctor Muñoz desde Osasuna. El Real Madrid se mide a un escenario desconocido en dos décadas y a un verano con salidas que pueden generar un huracán con pocos precedentes a corto plazo.

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