El titular del PSG que Bayern Múnich ficharía para acompañar a Luis Díaz: “Encajaría muy bien”

Uli Hoeneß, leyenda del club alemán y directivo del Bayern Múnich, aseguró que ficharía a este crack del PSG para las filas de Luis Díaz.

Bayern Múnich y Paris Saint-Germain definirán esta noche al segundo finalista de la UEFA Champions League. Durante las horas de la previa y antes de las ruedas de prensa de ambos entrenadores, Uli Hoeneß, leyenda del club alemán y directivo, fue consultado sobre qué jugador ficharía para el equipo de Vincent Kompany. Elegiría a este para acompañar a Luis Díaz.

“Achraf Hakimi… Lo tomaríamos de inmediato, porque encajaría muy bien con nosotros”, declaraba en DAZN el directivo alemán y exfutbolista de un equipo que quiere volver a la final de la Champions después de seis largos años. Señala al lateral internacional con Marruecos por encima de cualquier otro nombre en la delantera de Luis Enrique.

Recordemos que el ex Real Madrid y Borussia Dortmund no disputará el encuentro. Hakimi salió del terreno de juego la semana pasada lesionado y no podrá formar parte de la segunda semifinal. Se trata de una de las incorporaciones más importantes del Paris Saint-Germain en los últimos años. Su baja puede ser clave para que Luis Díaz tenga más facilidades a la hora de intentar decidir el encuentro.

El Bayern Múnich sabe que solo le vale la victoria. El 5-4 de la ida fue un auténtico festival de goles y fútbol ofensivo que todos esperan que se repita en el Allianz Arena. Se trata de los dos conjuntos más comprometidos con un estilo de ataque total que puede verse en esta competición.

Hakimi no jugará la vuelta de semis ante Luis Díaz: GETTY

En caso de eliminar a Bayern Múnich, se espera que el marroquí pueda llegar a la final de la Champions. La definición del certamen no llegará hasta fines del mes de mayo en la ciudad de Budapest. La semana pasada se disiparon todo tipo de dudas en relación a su presencia en la Copa del Mundo. Hoy y a diferencia de lo visto en la semana pasada, así como durante la fase regular del certamen, no dirá presente para intentar frenar a Luis Díaz y compañía

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Bayern Múnich espera otra fiesta de goles

“Nuestra misión es ganar partidos. Solo se trata de eso, no de filosofías. Hemos ganado muchos partidos, el PSG también. Al final, de lo que se trata es de marcar un gol más que el rival. Si se puede sin encajar goles, eso está bien. Pero aún más pragmático es ganar”, reflexiones de Kompany en una rueda de prensa marcada por las preguntas en relación a qué tipo de partido espera. El estilo no se negocia.

El entrenador del Bayern Múnich espera el mismo diagnóstico por parte de Luis Enrique. Entiende que ni mucho menos ambos equipos saben enfrentar este tipo de citas de otra forma. Ya es la eliminatoria con más goles en la historia de una semifinal de la Champions: “Para París es difícil imaginar que salgan de otra manera. Y para nosotros también. Jugamos en casa, queremos ganar. Eso es lo más importante al final”.

Datos claves

Uli Hoeneß afirmó que ficharía de inmediato a Achraf Hakimi para el Bayern Múnich .

afirmó que ficharía de inmediato a para el . El lateral Achraf Hakimi será baja por lesión en el partido de vuelta de semifinales.

será en el partido de vuelta de semifinales. La eliminatoria Bayern-PSG es la más goleadora en la historia de semifinales de la Champions.