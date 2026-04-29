Luis Enrique y Vincent Kompany no se vieron las caras sobre el césped, pero sí en la zona mixta del estadio del Parque de los Príncipes. Tras el 5-4 del que todo el mundo habla ahora mismo en la Champions League, los entrenadores del Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain protagonizarán un momento viral que supera ya los 3 millones de reproducciones. Queda todavía el compromiso de vuelta.

El entrenador del Paris Saint-Germain hablaba con los medios ingleses. En un abrir y cerrar de ojos, apareció Kompany por su espalda. Se dio un saludo con admiración entre ambos estrategas mientras Luis Enrique le preguntaba si le gustó lo que vio desde el palco de prensa. Recordemos que Vincent estaba suspendido tras la eliminatoria contra el Real Madrid. La respuesta del belga, viral.

“No me gustó verlo desde arriba”, respondía el entrenador del Bayern Múnich a su similar del Paris Saint-Germain mientras las risas de todos los presentes eran recogidas por micrófonos y cámaras. Recordemos que Luis Enrique ha decidido de manera propia y en varias ocasiones desde hace dos años, no dirigir desde la banda y sí hacerlo desde la altura de cualquier aficionado con una entrada en la parte más alta del estadio del Parque de los Príncipes.

Fue para muchos el partido del año y el disfrute más importante que ha tenido el aficionado neutral en este 2026. También seguramente un choque lleno de tensión para fanáticos de Bayern Munich Paris Saint Germain. Kompany, a diferencia de un Luis Enrique enamorado de dirigir deseo un palco o gradas altas, ni mucho menos disfrutó mucho de un partido tan cambiante y donde sus hombres por momentos estuvieron hasta 3 goles por debajo en la eliminatoria.

😁👆🏼 Luis Enrique to Vincent Kompany: “You saw the game from the stands! Did you like it?”.



“No!”. 😂@CBSSportsGolazo 🎥🔝 pic.twitter.com/1GiPLC5E4V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

“Daremos absolutamente todo, realmente todo lo que tenemos, incluso si tenemos que morir en el campo. Creemos”, reflexionaba el belga en charla con los medios de comunicación alemanes desplazados hasta la capital francesa. La próxima semana y en la ciudad de Múnich, se definirá el día miércoles al segundo finalista de esta edición de la Copa de Europa. El encuentro entre Luis Enrique y Kompany, viral en todos los sentidos.

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Luis Enrique: “El mejor partido donde he estado”

Para el minuto 70 ya habíamos visto 9 goles en esta eliminatoria. Una oda al fútbol ofensivo y una muestra de hacia dónde avanza el deporte de élite. Consultado por sus sensaciones de un choque tan cambiante y lleno de momentos dramáticos, el entrenador del París Saint-Germain habló de orgullo, sorpresa y del gusto de haber vivido una jornada como esta.

“Nunca he visto una intensidad como esa, no es el momento de señalar los defectos, solo necesitamos felicitar a todos. Merecimos ganar, merecimos empatar y merecimos perder hoy. Fue un partido fantástico. Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador”, palabras de Luis Enrique después de llevarse el primer asalto de la eliminatoria del año en la Champions. El miércoles en el Allianz puede ponerse a solo 90 minutos de igualar al Real Madrid como los únicos equipos en ganar Champions de manera consecutiva desde 1992.

Datos claves

Luis Enrique y Vincent Kompany protagonizaron un video viral con 3 millones de reproducciones.

y protagonizaron un video viral con de reproducciones. El Paris Saint-Germain venció al Bayern Múnich 5-4 en el Parque de los Príncipes.

venció al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el estadio Allianz Arena.