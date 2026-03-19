Harry Kane reconoce lo que pasará con Luis Díaz ante Real Madrid en Champions: “No le tememos”

100 por ciento confirmado. Una de las llaves más vibrantes de los cuartos de final de la Champions League 2025-26 será Real Madrid vs. Bayern Múnich, y para empezar a palpitar lo que será este duelo, Harry Kane no dudó y reconoció lo que pasará con Luis Díaz: “No le tememos”.

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Bayern Múnich dio un golpe sobre la mesa en la Champions League y ganó la serie ante Atalanta de octavos de final por un marcador global de 10-2. ‘Lucho’ Díaz aportó tres contribuciones de gol con una anotación y dos asistencias para llegar encendido a enfrentar al Real Madrid. ¡Kane lo sabe!

La serie entre Real Madrid y Bayern Múnich inicia en el estadio Santiago Bernabéu, de España, el martes 7 de abril a las 2:00 P.M. y el equipo alemán no solo tendrá la ventaja de cerrar en condición de local la llave de cuartos de final, también cuentan con un Harry Kane que lleva 10 goles en la Champions League y que confía plenamente en lo que pueden hacer Luis Díaz y compañía.

La confianza de Harry Kane en Luis Díaz para enfrentar al Real Madrid: “No le tememos”

Luis Díaz y Harry Kane suman 15 goles en la Champions League. (Foto: Getty Images)

“Será un partido difícil. Siempre que te enfrentas al Real Madrid en la Champions League, sabes que hay que luchar. Pero estaremos preparados. No le tememos a nadie, aunque vaya a ser complicado (…) Sabemos que será una dura batalla. Con la confianza que nos da este partido (ante Atalanta) y la temporada hasta ahora, simplemente tenemos que seguir así. Estos serán partidos emocionantes para todo el mundo, tengo muchas ganas de que lleguen“, afirmó Harry Kane.

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Esto dijo el DT del Bayern Múnich sobre el duelo ante el Real Madrid en Champions League

No solo Harry Kane se tiene confianza… El entrenador Vincent Kompany prefirió no dar a ninguno de los dos equipos favoritos y afirmó que “espero que ofrezcamos un buen partido para la afición. El Real Madrid es el mejor equipo de la historia de la Champions League, así que será un reto interesante para nosotros. Queremos ganar”.

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En resumen

Harry Kane afirmó que no temen al Real Madrid confiando en Luis Díaz y compañía.

afirmó que no temen al confiando en y compañía. El atacante inglés suma 10 goles y destaca la confianza en Luis Díaz y sus compañeros.

y destaca la en sus compañeros. Kane definió el duelo como una dura batalla donde estarán totalmente preparados.

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