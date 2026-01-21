El sincericido de Pep Guardiola tras la sorpresiva derrota de Manchester City en Champions League

No solo fue uno de los resultados más sorpresivos de la fecha 7, sino de toda la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Es que la derrota del Manchester City por 3 a 1 con el Bodo/Glimt no estaba en los planes de Pep Guardiola y sinceramente de nadie. Por eso, tanta frustración expresada por el estratega catalán.

“​No tengo las respuestas. Asumo toda la responsabilidad por no haber podido marcar. Simplemente pido disculpas a todos; a cada aficionado del Manchester City, a cada aficionado que viajó (a Bodo), porque al final es vergonzoso. Sinceramente, no sé qué decir porque no tengo las respuestas. Lo único que puedo decir es que lo siento“, soltó Pep en la conferencia de prensa que brindó en las inmediaciones del Aspmyra Stadion.

Asimismo, más allá de la caída con el conjunto noruego, Guardiola extendió su posición alarmante a los marcadores recolectados en el último tiempo: “Tenemos que volver a lo que éramos. Los resultados desde 2025 no son buenos, ni en la Premier League ni hoy, pero tenemos que mirar hacia adelante, al partido contra el Wolves y luego el Galatasaray. Tenemos la sensación de que todo está yendo mal, pero hay que cambiar eso“.

Manchester City retrocedió en la tabla de posiciones tanto en la Premier League como en la UEFA Champions League

El 2026 del Manchester City no viene siendo nada bueno, a pesar de haber ganado 10 a 1 al Exeter City en la Tercera Ronda de la FA Cup y de haber superado al Newcastle 2 a 0 en la Semifinal de ida de la EFL Cup. Porque en la Premier League no ganó en ninguna de las cuatro presentaciones que tuvo en el año.

Empató 0 a 0 con el Sunderland, igualó 1 a 1 con el Chelsea, repitió resultado con el Brighton y perdió el Derbi con el Manchester United 2 a 0. De esta manera, el Arsenal le sacó mayor diferencia y ahora los de Pep Guardiola están a 7 puntos de la cima en la clasificación de la liga inglesa.

Y en cuanto a la Champions League, el camino también está siendo bastante irregular. De 7 encuentros ganó 4 (2 a 0 al Napoli, 2 a 0 al Villarreal, 4 a 1 al Borussia Dortmund y 2 a 1 al Real Madrid), perdió 2 (2 a 0 con el Bayer Leverkusen y 3 a 1 con el Bodo/Glimt) y empató 1 (2 a 2 con el Mónaco). De momento se coloca séptimo con 13 puntos, por lo que peleará su cupo en los Octavos de Final de manera directa en la última fecha contra el Galatasaray en el Etihad Stadium.

