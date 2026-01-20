La reacción de Arjen Robben al ser comparado con Luis Díaz: “No me gusta”

“Luis Díaz y Michael Olise son como Frank Ribery y Arjen Robben”. Es una de las frases que mejor explica la expectativa alrededor de la llegada del colombiano y el momento de forma de un Bayern Múnich que apenas ha perdido un partido en lo que vamos de temporada. Leyendas del conjunto germánico como el extremo holandés atacan un debate que en este momento no ve ni mucho menos como justo. Defiende tanto a cafetero como a su compañero en el extremo derecho del peso de la historia.

Tras un partido amistoso de leyendas de Bayern Múnich, Robben quiso defender el legado de cada uno de estos activos sobre el césped. Entiende que las comparaciones son odiosas y que no ayudan al objetivo colectivo: “En mi época, también nos comparaban con otros jugadores, eso no me gusta para nada. Cada jugador es único, cada uno tiene sus propias cualidades, su propia personalidad. Lo más importante es que Olise y Díaz son muy importantes para el equipo en este momento”.

No se ha tratado ni mucho menos de la primera voz oficial del club en hablar sobre dicho tema. También durante dicho compromiso amistoso, el ex capitán de la entidad Philipp Lahm fue tajante. Elogió por todo lo alto el nivel de forma de Luis Díaz y Olise, pero también marcó que todo terminará definido por sus números a finales de temporada y la cantidad de títulos que hayan aportado las vitrinas de un proyecto que de la mano de Vincent Kompany, sueña por todo lo alto.

“Están haciendo un trabajo excepcional…No sé si se pueden comparar, al final todo se reduce a títulos y podemos esperar y ver qué sale de ahí”, reflexiones del ex lateral por derecha. En lo que vamos de temporada Luis Díaz ya suma casi 15 gritos sagrados y el extremo francés colabora con otros 13. Junto a Harry Kane hablamos del tridente más goleador en lo que vamos de temporada en el viejo continente. Ni Barcelona ni Real Madrid tienen estos números en ataque, donde los muniqueses firman más de 80 tantos hasta la fecha.

Robben pide no poner más peso sobre Olise o Luis Díaz con las comparaciones: GETTY

Hablar de Robben es hablar de una leyenda del Bayern. Llegó en verano del 2009 desde Real Madrid y el resto es historia. Sus 144 goles y 101 asistencias en 308 partidos se le suman hasta 17 títulos donde destaca la UEFA Champions League del año 2013. Con aquel tanto al Borussia Dortmund en Wembley, los de Munich sentenciaban el primer triplete de su historia con el neerlandés como bandera. La vara para Luis Díaz es alta, así como su rendimiento en un equipo que en horas vuelve a Europa con el choque ante Royale Union Saint-Gilloise.

Luis Díaz, el fichaje más goleador de Europa

14 gritos sagrados es el número mágico de Luis Díaz hasta la fecha. Ninguna otra incorporación del verano del año 2025 suma tantos goles en lo que vamos de temporada. Lo que para muchos meses atrás se entendía como un paso atrás dejando Liverpool ha pasado a convertirse en el impulso que para muchos necesitaba el cafetero a nivel anímico. A solo unos meses de la llegada del Mundial, por Colombia se frotan las manos.

La tabla general marca a Hugo Etikike del Liverpool con 12, a Joaquín Panichelli de Racing de Estrasburgo con otros 12 goles y por último a Pavel Sulc con 11 tantos. Completa el top cinco el ariete Jonathan Burkardt con 11 igualmente. Ningún fichaje del verano del 2025, hasta la fecha, suma tantos goles como el Guajiro.

