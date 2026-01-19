Ni Mushuc Runa ni Emelec: Este será el nuevo equipo de Facundo Castelli en 2026

Facundo Castelli fue de los pocos nombres que destacaron en Emelec en las dos últimas temporadas. El delantero, que tuvo varias lesiones y fue expulsado en varios encuentros, ahora ya tendría un nuevo equipo para seguir su carrera la temporada 2026.

Aunque sonó muy fuerte para llegar a Mushuc Runa, en realidad, Facundo Castelli se quedará esta temporada jugando en Estudiantes de Buenos Aires, club dueño de su pase, de acuerdo a la información de Álvaro Riera. El goleador argentino regresaría a su país.

Otro equipo que estuvo siguiendo los pasos de Castelli por un posible fichaje fue The Strongest de Bolivia. El futbolista es un goleador que gusta en Sudamérica por sus cualidades, y por eso algunos clubes seguían la posibilidad de ficharle.

Emelec lo tuvo a dos préstamos seguidos y por eso el club ya se veía obligado a comprarlo, sin embargo, los problemas económicos que vive el plantel azul lo llevan a tomar esta decisión. Dejan ir a Castelli y priorizan otros fichajes y posibilidades en otros lugares del campo.

Facundo Castelli tiene nuevo equipo. (Foto: Imago)

No se descarta que algún otro equipo de Ecuador centre su interés nuevamente en Castelli y busque su fichaje. El goleador podría salir nuevamente a préstamo si es el caso, o quizás llegue otro club y lo compre. Uno de los más interesados, hace poco, era Liga de Quito.

Los números de Castelli jugando en Emelec

En su paso con la camiseta de Emelec, entre dos temporadas, Facundo Castelli jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. El goleador marcó 9 goles y dio 2 asistencias. No pudo jugar más partidos, porque el jugador estuvo lesionado varios meses.

El valor de mercado de Facundo Castelli

Ahora Castelli tiene un valor de mercado de 300 mil dólares. No se descarta un movimiento de mercado en las últimas semanas. Estudiantes de Buenos Aires actualmente juega en la Premier Nacional de Argentina.

