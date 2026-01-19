Mientras en River Plate ganaba 60 mil dólares, esto cobraría Arturo Mina en Emelec

El fútbol ecuatoriano se vio sacudido con el reciente rumor de que Arturo Mina se ofreció a jugar en Emelec. El central tricolor no tiene equipo y ahora puede regresar a la LigaPro. El central ecuatoriano, en su mejor momento, ganó más de 60 mil dólares en River Plate.

Arturo Mina fue uno de los mejores jugadores de Ecuador, pero evidentemente sus mejores momentos ya pasaron. El experimentado central aparece como fuerte opción para llegar a Emelec por los múltiples problemas defensivos que tiene el ‘Bombillo’.

Cuando jugó para River Plate, Arturo Mina ganó un salario de 60 mil dólares por mes, mientras que ahora si llega a Emelec, un equipo en profunda crisis financiera, su salario no superaría los 5 mil dólares por mes. Es el promedio de salario que está pagando el club.

Emelec aún no puede contratar a ningún jugador por las sanciones FIFA que tiene el club. El ‘Bombillo’ ya tiene a Miller Bolaños como su nuevo volante, sin embargo, el ‘Killer’ está lejos de ser inscrito hasta que el club limpie sus castigos y pueda habilitar a jugadores.

Otro defensa central que viene sonando para Emelec, tras este mal momento es Darío Aimar. El central, ex jugador de Barcelona SC, gusta más a la hinchada, porque hasta 6 meses estuvo jugando en Liga de Quito y llega con algo de regularidad.

El último equipo de Arturo Mina

El último dato de Arturo Mina que se registra en algún equipo es cuando estuvo en Palmaflor de Bolivia hasta finales de la temporada 2023. Desde entonces, no se tiene registro de Arturo Mina jugando en algún equipo. En Ecuador estuvo en Mushuc Runa Runa durante 2022.

La crisis económica de Emelec

Actualmente, Emelec vive un momento económico pésimo. Le debe a sus jugadores más de 5 meses de salario, no paga en FIFA, y ya le quitaron 3 puntos por no cumplir a tiempo con acuerdos económicos en la FEF y empezará la LigaPro 2026 con 3 puntos menos.

