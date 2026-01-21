Los hinchas de Real Madrid le ponen puntaje a Mastantuono y dividen opiniones

Franco Mastantuono atraviesa los primeros meses de una decisión de vida absolutamente vital en su carrera. El argentino ya llega a 3 goles con la camiseta del Real Madrid en medio de cambios de ciclo alrededor del banquillo y una crisis general a nivel de títulos que se pretende cortar lo más pronto posible. Desde BOLAVIP consultamos a las gradas del coliseo blanco sobre la nota que le ponen al ex jugador de River Plate en este inicio de aventura por el Santiago Bernabéu.

“Al principio empezó algo fuerte, pero luego flojeo un poco y me pareció un poco sobrevalorado la verdad. Me parece que en cuanto a regates ha estado bien, pero no ha estado bien de cara a portería y no tiene mucho gol. No me termina de encajar todavía. Yo le doy un 6. No lo hace mal, pero tampoco para el dinero que se pagó por él”, empezaban los hinchas merengues en diferentes declaraciones entregadas antes del encuentro frente a Levante.

El balance a nivel general sobre mastranto no pasa por entender que si bien se entiende su corta edad y experiencia, la realidad es que hace parte de un trasatlántico donde no se permite flaquear en ninguna jornada. No dudan sobre el miembro de la Selección Argentina de Lionel Scaloni: “No creo que lo haga mal para los minutos que tiene. Creo que merecía jugar más. Me parece que a veces hace la parte más difícil del juego fácil y tiene errores en lo más fácil. Creo que puliendo eso va a ser un buen jugador…Pues la verdad a mi parece un jugadorazo. Tiene buen rendimiento y suele ser buen goleador, más allá de lo que hemos visto en estos meses. Yo le doy un 8.5”.

“Es verdad que pagamos 63 millones por él, pero creo que pronto explotará. Confió en el. Ha jugador pocos minutos y si bien su rendimiento no ha sido ideal, le doy un 5. Si juega como en River tendrá buen nivel…A mi me parece que le da frescura al equipo, que va a ser un buen fichaje, yo le doy un 8 o un 9….Creo que es un chaval con potencial enorme, creo que le faltan minutos y confianza, le doy un 5….He visto igual que ha estado verde, le doy un 6…Le daría un 6 justo, con lo que valió podría dar más. Hay que seguir probando”, las declaraciones de los hinchas de Real Madrid en los micrófonos de BOLAVIP.

No fue una noche más para Mastan. Con el de ayer se convierte en el tercer jugador más joven en marcar por Champions League con Real Madrid en el Bernabéu. Solo le superan Raúl con 18 años y 113 días, así como Endrick con 18 años y 58 días. El argentino, con ese derechazo ante Mónaco, inmortaliza su nombre con un tanto a sus 18 años y 159 días que vale historia pura en el torneo que más gusta a las gradas del coliseo blanco.

Mastantuono rompe el silencio

El argentino saltó a zona mixta anoche tras ser silbado ante Levante y en medio de todo tipo de análisis sobre su fichaje. Suma ya 3 goles con una camiseta donde la exigencia supera el término máxima. No dudó en reconocer que puede hacerlo mejor e igualmente, que el equipo entiende el enojo de las gradas del Bernabéu.

“El fútbol es un deporte que a veces las cosas van bien, a veces van mal. Yo de mi parte voy a dejar todo para que esas cosas salgan lo mejor posible, pero muchas veces las cosas no salen, hay que reconocerlo. No fueron mis mejores partidos, mis mejores meses, pero sé que se va a venir una mejor versión de mí, trabajando y con confianza“, comentaba un Mastantuono maduro y que de momento, no suspende en las notas que los hinchas del Real Madrid le ponen en BOLAVIP.

