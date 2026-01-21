Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Harry Kane le dio el crédito a Luis Díaz por la clasificación del Bayern a octavos de Champions League

Las palabras de Harry Kane elevaron a Luis Díaz y compañía tras el triunfo del Bayern ante Union Saint-Gilloise que los clasificó a octavos de Champions.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Harry Kane y Luis Díaz en la victoria de Bayern ante Union Saint-Gilloise.
© Getty ImagesHarry Kane y Luis Díaz en la victoria de Bayern ante Union Saint-Gilloise.

La máquina alemana del Bayern Múnich no para. A una fecha del final de la fase la liga de la Champions League 2025-26 vencieron 2-0 a Union Saint-Gilloise, ya clasificaron a octavos de final, y Harry Kane no dudó en darle el crédito a Luis Díaz y compañía. Este año todo pinta diferente.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Lejos de sentir algún tipo de envidia porque le está quitando los reflectores de las cámaras al no parar de brillar, Kane siempre ha tenido una palabra de elogio hacia ‘Lucho’ Díaz. Incluso, sin haber empezado la temporada, afirmó que es un jugador fantástico”.

Llegó el primer título de Luis Díaz con Bayern Múnich tras vencer a Stuttgart en la Supercopa de Alemania y Harry Kane volvió a elogiar al extremo colombiano diciendo que “se puede ver lo que aporta en el uno contra uno. Es realmente afilado y muy ágil. Así que, ante la clasificación a los octavos de final de la Champions League, tampoco fue la excepción.

Bayern clasificó a octavos de Champions y Kane le dio el crédito a Díaz y compañía

Kane y Díaz en Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise. (Foto: Getty Images)

Kane y Díaz en Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise. (Foto: Getty Images)

El año pasado tuvimos que pasar por los playoffs y febrero fue un mes muy ajetreado. Hay que reconocerles el mérito a los chicos. Todavía tenemos un partido la semana que viene y queremos terminar con un buen resultado”, afirmó Kane para darle el crédito a Luis Díaz y sus demás compañeros por la clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Publicidad
Esto dijo Luis Díaz luego de que Bild, el diario alemán más importante, lo llamara invisible 

ver también

Esto dijo Luis Díaz luego de que Bild, el diario alemán más importante, lo llamara invisible 

El próximo partido de Luis Díaz y Bayern Múnich en la Champions League

Con la consigna de al menos sacar un empate para terminar en condición de local cada llave que jueguen desde los octavos de final, Luis Díaz, Harry Kane y Bayern Múnich visitarán a PSV Eindhoven el miércoles 28 de enero a las 3:00 P.M. (hora colombiana) por la última fecha de la fase de la liga de la Champions League.

Encuesta

¿Con cuántas fechas de anticipación Bayern clasificó a los octavos de final de la Champions League?

Ya votaron 0 personas

Datos clave

  • Harry Kane dio crédito a Luis Díaz y sus compañeros por clasificar a octavos de final.
  • El delantero inglés elogió a Luis Díaz por su agilidad y aporte en el uno contra uno.
  • Harry Kane destacó el mérito del equipo para evitar los playoffs de la Champions League.
Publicidad
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Mientras Ismael Rescalvo ganaba más de 15 mil dólares en Barcelona SC, esto cobraría César Farías
Fútbol de Ecuador

Mientras Ismael Rescalvo ganaba más de 15 mil dólares en Barcelona SC, esto cobraría César Farías

Lo primero que dijo Luis Díaz luego de que Bild lo llamara invisible
Champions League

Lo primero que dijo Luis Díaz luego de que Bild lo llamara invisible

El primer nombre que suena para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios
Fútbol de Colombia

El primer nombre que suena para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios

Revelan el millonario sueldo que ganará Diego Palacios en Universidad Católica: ¿Inalcanzable para Liga?
Fútbol de Ecuador

Revelan el millonario sueldo que ganará Diego Palacios en Universidad Católica: ¿Inalcanzable para Liga?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo