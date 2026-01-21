Harry Kane le dio el crédito a Luis Díaz por la clasificación del Bayern a octavos de Champions League

La máquina alemana del Bayern Múnich no para. A una fecha del final de la fase la liga de la Champions League 2025-26 vencieron 2-0 a Union Saint-Gilloise, ya clasificaron a octavos de final, y Harry Kane no dudó en darle el crédito a Luis Díaz y compañía. Este año todo pinta diferente.

Lejos de sentir algún tipo de envidia porque le está quitando los reflectores de las cámaras al no parar de brillar, Kane siempre ha tenido una palabra de elogio hacia ‘Lucho’ Díaz. Incluso, sin haber empezado la temporada, afirmó que “es un jugador fantástico”.

Llegó el primer título de Luis Díaz con Bayern Múnich tras vencer a Stuttgart en la Supercopa de Alemania y Harry Kane volvió a elogiar al extremo colombiano diciendo que “se puede ver lo que aporta en el uno contra uno. Es realmente afilado y muy ágil“. Así que, ante la clasificación a los octavos de final de la Champions League, tampoco fue la excepción.

Bayern clasificó a octavos de Champions y Kane le dio el crédito a Díaz y compañía

Kane y Díaz en Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise. (Foto: Getty Images)

“El año pasado tuvimos que pasar por los playoffs y febrero fue un mes muy ajetreado. Hay que reconocerles el mérito a los chicos. Todavía tenemos un partido la semana que viene y queremos terminar con un buen resultado”, afirmó Kane para darle el crédito a Luis Díaz y sus demás compañeros por la clasificación a los octavos de final de la Champions League.

El próximo partido de Luis Díaz y Bayern Múnich en la Champions League

Con la consigna de al menos sacar un empate para terminar en condición de local cada llave que jueguen desde los octavos de final, Luis Díaz, Harry Kane y Bayern Múnich visitarán a PSV Eindhoven el miércoles 28 de enero a las 3:00 P.M. (hora colombiana) por la última fecha de la fase de la liga de la Champions League.

