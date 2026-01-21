Esto dijo Luis Díaz luego de que Bild, el diario alemán más importante, lo llamara invisible 

Y un día tenía que jugar mal… ¡Es humano! Luis Díaz tuvo su partido más bajo en Bayern Múnich durante la victoria ante Union Saint-Gilloise por la séptima fecha de la fase de la liga de la Champions League. Acto seguido, ‘Bild’, el diario alemán más importante lo llamó invisible, y ya salió a la luz lo primero que dijo ‘Lucho’ después de esto. De todo y para todos…

Díaz regresaba a la Champions League luego de que la UEFA le redujera a dos fechas la sanción que tenía. ‘Lucho’ venía de anotar dos goles ante PSG en su último partido en la Liga de Campeones, así que los expertos no tuvieron piedad porque no tuvo ni goles, ni asistencias contra Union Saint-Gilloise.

A pesar de que Bayern Múnich clasificó con una fecha de anticipación a los octavos de final de la Champions League, Luis Díaz no la pasó nada bien por la marca de jugadores como Kevin Mac Allister y Anan Khalaili. “Esta vez casi invisible en el lado izquierdo. 4 de calificación”, publicó el portal ‘Bild’, de Alemania, que da 5 como la calificación más baja y 1 como la más alta. ¿Algo por decir ‘Lucho’?

Lo primero que dijo Luis Díaz luego de que Bild lo llamara invisible

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise. (Foto: Getty Images)

Ante la dura crítica que recibió Luis Díaz del diario alemán más importante, la palabra del extremo del Bayern Múnich era una de las más esperadas. Ezequiel Daray, periodista de ESPN, reveló que habló con el jugador colombiano detrás de cámaras y lo que le dijo ‘Lucho’ tras la victoria 2-0 ante Union Saint-Gilloise fue contundente: “Quede cansado”.

Lo que necesita Bayern Múnich para empezar con ventaja en los octavos de final de la Champions League

A falta de una fecha, Bayern Múnich solo necesita de un empate ante PSV Eindhoven en condición de visitante el miércoles 28 de enero a las 3:00 P.M. para terminar en las dos primeras posiciones de la fase de la liga. De esta manera, Luis Díaz y compañía cerrarían en condición de local todas las llaves que disputen desde los octavos de final de la Champions League 2025-26.

En síntesis