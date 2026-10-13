¡Madurez y cabeza en alto! La primera publicación de Luis Díaz luego de que Olise le arruinara el partido y la victoria al Bayern Múnich. ¡Mira lo que posteó 'Lucho'!

Hasta el mismo entrenador Vincent Kompany expuso el grave error del extremo francés… Bayern Múnich tenía cocinada una nueva victoria en la Champions League 2026-27 gracias a un gol de Luis Díaz, pero Michael Olise le arruinó el partido a ‘Lucho’ y el triunfo a sus compañeros. Acto seguido, llegó una primera publicación del extremo colombiano. ¿Casualidad o causalidad?

¡A los hechos! Un gol de penal de Harry Kane, otro de cabeza del delantero inglés y una gran jugada que terminó definiendo Luis Díaz hicieron que Bayern Múnich estuviera cerca de concretar una épica remontada luego de ir perdiendo 2-0 contra el Viking, de Noruega. Sin embargo…

Transcurría el minuto 27 del segundo tiempo cuando el árbitro Georgi Kabakov le sacó tarjeta amarilla a Michael Olise por cortar una salida en ataque del Viking. Hasta ahí, todo normal, pero el compañero de Luis Díaz se dejó provocar y le terminó lanzando el balón en la cara al jugador Zlatko Tripic. Otra amarilla para el extremo francés y expulsión.

El primer post de Díaz luego de que Olise arruinara la victoria del Bayern

Michael Olise y Luis Díaz. (Foto: Getty)

Lejos de exponer a su compañero por el grave error de hacerse expulsar y que, en consiguiente lo sacaron del partido para que ingresara un defensor, la primera publicación de ‘Lucho’ Díaz tras la roja de Olise fue una historia de Instagram presumiendo con un emoji de corazón el post que hizo Bayern Múnich por su gol: “¡Luuuuchoooo! ¡Hemos vuelto, chicos!”.

Post de Díaz. (Foto: IG)

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El partidazo que se pierde Michael Olise por hacerse expulsar en Champions League

No solo se hizo expulsar contra el Viking y le terminaron empatando 3-3 al Bayern Múnich, Michael Olise también se perderá el partidazo contra el Arsenal del miércoles 21 de octubre a las 2:00 P.M. (hora colombiana) por la tercera fecha de la fase de la liga de la Champions League.

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