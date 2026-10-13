La primera publicación de Luis Díaz luego de que Olise le arruinara el partido y la victoria al Bayern

Hasta el mismo entrenador Vincent Kompany expuso el grave error del extremo francés… Bayern Múnich tenía cocinada una nueva victoria en la Champions League 2026-27 gracias a un gol de Luis Díaz, pero Michael Olise le arruinó el partido a ‘Lucho’ y el triunfo a sus compañeros. Acto seguido, llegó una primera publicación del extremo colombiano. ¿Casualidad o causalidad?
¡A los hechos! Un gol de penal de Harry Kane, otro de cabeza del delantero inglés y una gran jugada que terminó definiendo Luis Díaz hicieron que Bayern Múnich estuviera cerca de concretar una épica remontada luego de ir perdiendo 2-0 contra el Viking, de Noruega. Sin embargo…
Transcurría el minuto 27 del segundo tiempo cuando el árbitro Georgi Kabakov le sacó tarjeta amarilla a Michael Olise por cortar una salida en ataque del Viking. Hasta ahí, todo normal, pero el compañero de Luis Díaz se dejó provocar y le terminó lanzando el balón en la cara al jugador Zlatko Tripic. Otra amarilla para el extremo francés y expulsión.
El primer post de Díaz luego de que Olise arruinara la victoria del Bayern
Michael Olise y Luis Díaz. (Foto: Getty)
Lejos de exponer a su compañero por el grave error de hacerse expulsar y que, en consiguiente lo sacaron del partido para que ingresara un defensor, la primera publicación de ‘Lucho’ Díaz tras la roja de Olise fue una historia de Instagram presumiendo con un emoji de corazón el post que hizo Bayern Múnich por su gol: “¡Luuuuchoooo! ¡Hemos vuelto, chicos!”.
Post de Díaz. (Foto: IG)
El DT del Bayern señala al jugador que arruinó el partido de Luis Díaz contra Viking: “Es 100% su culpa”
El partidazo que se pierde Michael Olise por hacerse expulsar en Champions League
No solo se hizo expulsar contra el Viking y le terminaron empatando 3-3 al Bayern Múnich, Michael Olise también se perderá el partidazo contra el Arsenal del miércoles 21 de octubre a las 2:00 P.M. (hora colombiana) por la tercera fecha de la fase de la liga de la Champions League.
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¿En qué minuto del segundo tiempo fue expulsado Michael Olise?
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Datos clave
- Luis Díaz: anotó un gol en la remontada del Bayern Múnich contra Viking.
- Michael Olise: fue expulsado al minuto 27 por lanzar el balón a Zlatko Tripic.
- Instagram: red social donde Luis Díaz publicó la celebración de su gol.