Si hay un jugador con el que hay muchas comparaciones con Moisés Caicedo desde hincha y prensa es Declan Rice. Al volante del Arsenal le preguntaron y esta vez fue el propio protagonista quién se refirió al tema sobre el jugador del Chelsea.

En conversaciones con CBS luego de la sólida victoria del Arsenal contra el Bayer Múnich, a Declan Rice le consultaorn por el ecuatoriano: “Es un jugador fantástico, lo voté en el Equipo del Año de los PFA (premio válido por las votaciones de los futbolistas)”.

Palpitando el partido del domingo: “Va a ser un emocionante encuentro entre ambos, estoy muy emocionado”. Y sobre el debate entre ambos: “Tengo masivo respeto por Moisés, nos comparan mucho pero estamos jugando en distintas posiciones”.

Declan Rice y Moisés Caicedo han sido comparados desde el inicio de ambos en sus respectivos clubes, de hecho se conoce que el Arsenal optó por Rice antes que por el ecuatoriano.

Ambos costaron cifras históricas para sus respectivos clubes, superando los 100 millones de euros en traspasos, ambos serán convocados al Mundial 2026 con Inglaterra y Ecuador.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Publicidad

Publicidad

ver también Los hinchas lo pidieron y esto debe pagar el Real Madrid por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo vs. Declan Rice Foto: Getty

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

Encuesta¿Quién es mejor jugador? ¿Quién es mejor jugador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En resumen