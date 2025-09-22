Es tendencia:
Moisés Caicedo

Declan Rice terminó en este puesto por el Balón de Oro y los hinchas se acordaron de Moisés Caicedo

Este fue el puesto de Declan Rice en la pelea por el Balón de Oro y los hinchas se acordaron de Moisés Caicedo por el lugar del volante del Arsenal.

Por Jose Cedeño Mendoza

El puesto de Declan Rice en la pelea por el Balón de Oro
El puesto de Declan Rice en la pelea por el Balón de Oro

Se están conociendo oficialmente los puestos de los 30 mejores jugadores del mundo en la pelea por el Balón de Oro. Cuando se dieron los nominados a todos, sorprendió que Declan Rice entrara en lugar de Moisés Caicedo, y ahora se confirma el puesto final del jugador inglés.

Declan Rice finalmente acabó en el puesto 27 de los nominados al Balón de Oro, solo superando a Van Dijk, Wirtz y OIisé. Rápidamente, los hinchas en las cuentas oficiales se acordaron de Moisés Caicedo, que no fue nominado pese a ganar el Mundial de Clubes.

Caicedo es mucho mejor que él. Debería haber entrado en la lista“. “Caicedo ni siquiera fue nominado. Recuerden eso”. A todos sorprendió que Rice fuera nominado por encima de Moisés Caicedo en esta temporada, ya que el ecuatoriano ganó campeonatos y el inglés no.

Por otro lado, también sorprende el puesto final de Declan Rice, porque aunque su nominación era polémica se esperaba que termine muy arriba en las votaciones, puesto que, fue de las máximas estrellas en la Champions League con Arsenal.

La rivalidad entre Moisés Caicedo y Declan Rice viene desde que ambos ficharon por los dos grandes equipos de Londres, Chelsea y Arsenal, en 2023 por cifras históricas. Los hinchas han armado un debate en torno a los dos jugadores desde ese momento.

Los números de Declan Rice en esta temporada

En lo que va de temporada, Declan Rice ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias. El jugador inglés ha dado 2 asistencias y aún no ha marcado goles. Fichó por Arsenal por más de 100 millones de libras y con un contrato hasta final de 2028.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo en esta temporada también ha jugado 6 partidos con Chelsea. Sin embargo, el jugador ecuatoriano lleva ya 2 goles y no ha dado asistencias. También en este curso, el jugador ecuatoriano está debutando en la Champions League.

¿Cuándo y a qué hora es la gala del Balón de Oro 2025?

Estos son todos horarios para seguir el Balón de Oro 2025. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los máximos candidatos a ganar el trofeo que premia al mejor jugador de la temporada anterior.

