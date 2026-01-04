Es tendencia:
Piero Hincapié

El viral apodo que Declan Rice le puso a Piero Hincapié tras nuevo partidazo en el Arsenal

Piero Hincapié la sigue rompiendo en el Arsenal y sus compañeros lo llenan de elogios, esta vez fue el turno del crack Declan Rice.

Por Gustavo Dávila

Piero Hincapié sigue afianzándose en el Arsenal, parecía que el ecuatoriano iba a ser suplente sin minutos pero por su rendimiento y las bajas de otros jugadores está consolidado en el once. Los elogios no paran y esta vez fue Declan Rice quién tuvo palabras para el ecuatoriano.

Tras la agónica victoria 3-2 contra el AFC Bournemouth, Declan Rice subió una foto con Piero Hincapié y le dijo “mi hermano”. La story de Instagram del volante inglés demuestra lo rápido que encajó Hincapié en el camerino.

Piero Hincapié lleva cerca de un semestre en el Arsenal pero ha jugado más de 15 partidos como titular. Sea como defensa central o como lateral es uno de los hombres de confianza de Mikel Arteta.

Hincapié llegó con presión por ser un jugador con más de 50 millones de euros en valor de traspaso tras una histórica etapa en el Bayer Leverkusen, pero ya es parte del once.

La story de Piero Hincapié con Declan Rice

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié está a préstamo en Arsenal. El central tricolor no pertenece a los ‘Gunners’ que deberán decidir si hacen uso de su opción de compra en 2026. La misma es obligatoria y si Arsenal decide no ejecutarla, aún Bayer Leverkusen puede “obligarlo” a hacerlo.

Seleccionado ecuatoriano se ofrece a Boca Juniors previo al Mundial

En resumen

  • Piero Hincapié se consolidó en el once titular del Arsenal tras jugar quince partidos.
  • El volante Declan Rice elogió al ecuatoriano llamándolo “mi hermano” en sus redes sociales.
  • El defensa llegó al club inglés procedente del Bayer Leverkusen por 50 millones de euros.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
