Luego de que el técnico de Bayern admitiera que se equivocó con Luis Díaz, esto dijo ‘Lucho’ sobre su lesión

Trasmite paz a la afición. Descubre la respuesta de Luis Díaz tras el mea culpa del DT del Bayern Múnich por su lesión.

La alegría para Luis Díaz después de anotar su primer hat-trick en la temporada 2026-27 duró poco, muy poco. Después de la actuación de 10 puntos contra RB Leipzig, Vincent Kompany, técnico del Bayern Munich, admitió que se equivocóo con ‘Lucho’ y el colombiano no dudó en salir hablar sobre su lesión.

Bayern Múnich y Arsenal empataron 2-2 por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League en un partido en el que Luis Díaz inició como suplente y terminó siendo sustituido al minuto 45 del segundo tiempo después de jugar 21 minutos. Hubo un error de Kompany.

“En realidad, debería haber salido contra el Leipzig. Teníamos un poco de miedo de que algo hubiera pasado. En realidad, tuvimos suerte de que esté con nosotros hoy (21 de octubre). No entrenó al 100 por ciento“, confesó el técnico del Bayern Múnich tras la lesión de ‘Lucho’ Díaz

Esto dijo Luis Díaz sobre su lesión tras el error de Kompany con él

La lesión de Luis Díaz vs. Arsenal. (Foto: Getty)

Luego de que Vincent Kompany confesará que se equivocó con Luis Díaz antes de que se lesionara, ‘Lucho’ habló sobre la gravedad de su lesión ocurrida el 21 de octubre y sostuvo que “no es nada grave”. ¡Uf! Respiro de alivio para los seguidores del Bayern Múnich y del extremo colombiano.

¿Cuándo volvería a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Si se confirma la versión del extremo de la Selección Colombia, lo más probable es que Luis Díaz tenga algunos minutos en el próximo partido del Bayern Múnich, que será contra el SC Friburgo el domingo 25 de octubre a las 11:30 A.M. (hora colombiana) por la séptima fecha de la Bundesliga.

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