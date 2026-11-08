La fortuna que ganó Boca Juniors tras ser campeón con Sebastián Villa y Álvaro Montero

Boca Juniors ganó el campeonato de tabla anual con Sebastián Villa y Álvaro Montero y el gigante argentino cobró una fortuna.

Con un gol agónico sobre el final, Boca Juniors se coronó campeón del fútbol argentino a través de la tabla anual. Sebastián Villa y Álvaro Montero fueron titulares y ayudaron al club a conseguir un título que también representa una importante fortuna en premios.

El campeonato de Boca Juniors le garantiza la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, asegurando otros tres millones de dólares en premios de CONMEBOL por disputar nuevamente la fase de grupos.

En cuanto a los premios locales, todavía no trascendió la cifra correspondiente al campeón de la tabla anual. Los medios señalan que CONMEBOL destina un millón de dólares por campeonato, y que AFA distribuye sus premios entre los ganadores del Apertura y Clausura.

Álvaro Montero, Sebastián Villa y Boca Juniors todavía pueden incrementar más premios si conquistan otros títulos. El equipo está en la final de la Copa Sudamericana, semifinales de Copa Argentina y octavos de final del torneo local.

Sobre el futuro de los colombianos, ambos tienen contratos a largo plazo con Boca Juniors. Sin embargo, trascendió que Álvaro Montero tendría sondeos desde Europa y que el conjunto argentino pediría cerca de siete millones de dólares por su transferencia.

Sebastián Villa y Álvaro Montero celebrando el campeonato de la tabla anual.