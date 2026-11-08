Urgente: Selección de Ecuador dio a sus convocados para los amistosos de noviembre

La Selección de Ecuador tiene a sus convocados para enfrentar a Bolivia y Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre con soprresas de Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador tiene oficialmente a sus convocados para enfrentar a Bolivia y Costa Rica en la siguiente fecha FIFA de noviembre. Hay algunos nombres que le generaron críticas a Marcelo Gallardo.

Pese a los rumores de que iba a haber varios jugadores de LigaPro, finalmente solo Martín Tello de Macará se metió en la lista como nuevas caras. Jordy Alcívar repite, algo que generó observaciones en los hinchas.

Sin duda otra de las principales novedades fue el regreso de Kendry Páez, jugador que viene de casi 18 meses sin regularidad en Francia, Inglaterra, Argentina y la sub 21 del Chelsea.

En el puesto del lateral, un sector que necesita variantes urgentes tras el rendimiento de Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado, Bryan Ramírez fue convocado nuevamente.

Pese a su reciente campeonato y regularidad, Enner Valencia no fue convocado y los delanteros elegidos fueron Kevin Rodríguez, John Yeboah y Juan Riquelme Angulo.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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En resumen

La lista oficial del ‘Muñeco’: El director técnico Marcelo Gallardo oficializó la nómina de convocados de la Selección de Ecuador para encarar la doble fecha FIFA de amistosos de noviembre, en la que la ‘Tri’ se medirá ante Bolivia y Costa Rica en Quito y Guayaquil, respectivamente.

El polémico regreso del ‘Niño Moi’ (Kendry): La gran bomba de la convocatoria es el retorno de Kendry Páez a la escuadra nacional absoluta. Su llamado desató una ola de críticas, ya que el joven mediocampista acumula casi 18 meses sin consolidarse ni tener regularidad tras sus periplos por Francia, Inglaterra, Argentina y la filial Sub-21 del Chelsea.

La gran bomba de la convocatoria es el retorno de Kendry Páez a la escuadra nacional absoluta. Su llamado desató una ola de críticas, ya que el joven mediocampista acumula casi 18 meses sin consolidarse ni tener regularidad tras sus periplos por Francia, Inglaterra, Argentina y la filial Sub-21 del Chelsea. LigaPro con representación mínima: Pese a que en los días previos trascendió que Gallardo nutriría la lista con figuras del campeonato local, finalmente la única cara nueva procedente del torneo doméstico fue Martín Tello (Macará). La reiterada inclusión de Jordy Alcívar también generó observaciones y debate entre la afición tricolor.