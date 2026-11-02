El equipo de la capital portuguesa confirmará pronto la salida de Rui Borges. según apuntó Fabrizio Romano. El último fin de semana ni siquiera los goles del cafetero en este inicio de campaña evitaron un mal comienzo de campaña que le dará las riendas del equipo a Paulo Fonseca. Luis Javier Suárez espera que Sporting Lisboa recupere la calma.

El ex entrenador de clubes como AC Milan será el nuevo entrenador de Luis Javier Suárez. Un hombre con experiencia en campeonatos portugueses y que ya ha tenido el gusto de dirigir a otros delanteros cafeteros en el torneo como Jackson Martínez de la mano del Porto entre 2013 y 2015. Todo fue confirmado por medio de las redes sociales del equipo.

De esta forma Luis Javier Suárez pierde a uno de sus principales defensores en Lisboa. Tras un verano cargado de polémicas y de rumores que incluso le llegaron a relacionar con Barcelona, Rui Borges se encargó de defender al colombiano en prácticamente todas sus declaraciones en rueda de prensa alrededor del futuro de este. Habrá nuevo estratega en el José Alvalade.

En lo que vamos de temporada Luis Javier Suárez firma 12 goles en partidos oficiales. Paulo Fonseca llegará a un proyecto en horas bajas y que no solamente compite por intentar recuperar su mejor posición en el campeonato portugués, sino que compite en una UEFA Champions League donde afrontará su próximo desafío vs. FK Shajtar Donetsk.

Paulo Fonseca, nuevo DT del Sporting: GETTY

Veremos qué clase de efecto tiene la llegada de Paulo Fonseca en el rendimiento de Luis Javier Suárez. Delanteros como Jackson Martínez ya anduvieron cerca de los 40 gritos sagrados con el Porto de la mano del nuevo entrenador de los leones por la temporada 2013-2014. El delantero de moda en el fútbol luso tendrá nuevo entrenador al frente del equipo.

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