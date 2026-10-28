El francés vuelve a quedarse a las puertas de ser Balón de Oro. Sus goles, así como a otros 9, no le alcanzan.

Kylian Mbappé vuelve a arañar el Balón de Oro. No es la primera vez que le ocurre y veremos si la última en una carrera que a los 27 años todavía no tiene el máximo premio individual de la historia de este deporte. No es ni mucho menos el único gran delantero con más de 300 gritos sagrados en el panorama internacional al cual sus tantos no le valen para ser el elegido por los periodistas de France Football.

El delantero del Real Madrid ya suma más de 300 goles a lo largo de su carrera. Tiene una Copa del Mundo encima y más de 10 títulos en el panorama local. La ausencia de un Balón de Oro en sus piernas no solo se explica por la falta de UEFA Champions League en su palmarés, sino por encima de todo por un claro ejemplo de una tendencia que indica cómo los goles ya no valen para ser elegido como mejor jugador del planeta.

Mbappé supera los 300 goles a nivel profesional. También se meten dentro de este club de los atacantes con más goles en activo que no levantaron el Balón de Oro nombres como Luis Suárez, Neymar, Robert Lewandowski, Mohamed Salah o Erling Haaland. La tendencia es clara y muestra cómo no solamente ser un gran rematador alcanza para que el mundo te vea como el futbolista más determinante de los últimos 12 meses.

Seguramente Mbappé y el delantero polaco son quienes más cerca estuvieron de quedarse con el premio. Cuando hablamos de Lewandowski es imposible no recordar un año 2020 donde solamente la pandemia le quitó la posibilidad de quedarse con el premio a mejor futbolista de la temporada. La victoria de Harry Kane a lo largo de las últimas horas en Londres es el mejor ejemplo para entender la exigencia que le ponen a los protagonistas quienes en su rol de comunicadores tienen la potestad de votar al mejor jugador de la campaña.

Kane tuvo que ser mucho más que un 9 para ser Balón de Oro: GETTY

Los nuevos criterios del Balón de Oro son también claves para entender este presente de los delanteros sin el trofeo. La importancia de los títulos colectivos y del impacto a nivel del juego será cada vez mayor en cuanto a la elección de los votantes. Por último, pero no menos importante en el caso de Mbappé, se muestra cómo tanto en 2025 como en 2026 se hace imposible conseguir el Balón de Oro sin títulos a nivel grupal en el palmarés de cada uno de los candidatos.

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Delanteros con más de 300 goles sin Balón de Oro

Robert Lewandowski : ~715 goles oficiales

: ~715 goles oficiales Luis Suárez : 600 goles oficiales

: 600 goles oficiales Edin Džeko : 460 goles oficiales

: 460 goles oficiales Hulk : 455 goles oficiales

: 455 goles oficiales Neymar Jr. : 455 goles oficiales

: 455 goles oficiales Erling Haaland : 365 goles oficiales

: 365 goles oficiales Mohamed Salah : 355 goles oficiales

: 355 goles oficiales Kylian Mbappé : 350 goles oficiales

: 350 goles oficiales Romelu Lukaku : 340 goles oficiales

: 340 goles oficiales Pierre-Emerick Aubameyang: 335 goles oficiales

Datos claves