Ex presidente del Barcelona criticó a Messi tras su despedida con la Selección Argentina

La figura de Lionel Messi sigue generando todo tipo de reacciones en Barcelona. Joan Gaspart, expresidente del club, criticó a lo largo de las últimas horas el hecho de que el argentino todavía no se haya despedido de la afición culé. Lo ocurrido con la Selección Argentina entiende que tiene que verse más pronto que tarde en el Camp Nou.

“Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona… Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se lo puede olvidar… Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça”, empezaba Gaspart en el podcast Sólo para culés.

El dirigente que comandaba el Barcelona cuando Lionel firmó su primer contrato como juvenil se mostró tajante. Pide al argentino dejar de lado sus diferencias con Joan Laporta y darle a la afición del equipo blaugrana algo que lleva esperando desde agosto del 2021: “Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que le diga el Barça para despedirse de la afición… Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”.

“No tiene por qué, Laporta es el presidente, y si viene el día en que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje… Condicionar la venida a Barcelona a que Laporta no estuviera, no. Si no estuviera, yo no voy a ese día del homenaje… ¿Quién se ha creído? Un momento, por favor”, más declaraciones de Joan Gaspart sobre una de las heridas que más abiertas quedan desde la salida del ídolo.

‼️😳 BRU-TAL RETAHÍLA de PALOS de JOAN GASPART a LEO MESSI:



😡 "¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él".



¡Podcast completo disponible en YouTube 'Chiringuito Inside'! pic.twitter.com/m5WXcAR4TV — Sólo para Culés TV (@soloparaculestv) October 11, 2026

Recordemos que Messi se fue en agosto de 2021 del Barcelona por la crisis económica que capitalizaba el club. En medio de la pandemia y con un contrato absolutamente desorbitante, la por entonces directiva de Joan Laporta no encontró fórmulas para renovarlo bajo las estrictas normas financieras de LaLiga. Lionel se terminaría marchando gratis rumbo al Paris Saint-Germain y nunca más hasta la fecha volvería a disputar partidos oficiales en el Camp Nou.

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Los números de Messi en el Barcelona

778 batallas oficiales vio esta unión que cambió para siempre la historia del fútbol internacional. Messi marcó en estos choques 672 goles y pudo dar hasta 269 asistencias. Todo esto valió para ganar un total de 34 títulos que no tienen igual en la historia del club en cuanto a un solo jugador se refiere.

La Pulga se fue como el jugador con más Balones de Oro en la historia de un solo club. También con decenas de récords personales, como máximo goleador de la historia de LaLiga o de la Supercopa de España. Solo el dinero y las normativas pudieron separar una unión que ahora mismo tiene hasta a exdirigentes pidiendo por un nuevo capítulo.

Datos claves

Joan Gaspart criticó a Lionel Messi por no realizar su homenaje en el Barcelona .

criticó a por no realizar su homenaje en el . Lionel Messi conquistó 34 títulos oficiales en 778 partidos con el Barcelona .

conquistó en 778 partidos con el . Joan Gaspart pidió a Lionel Messi dejar de lado las diferencias con Joan Laporta.