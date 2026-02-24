Más que por Neymar: las cifras que PSG ofreció al Barcelona por Lamine Yamal

Lamine Yamal pudo haberse ido al París Saint Germain hace poco más de 12 meses. Lo reconoció el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en una jornada cargada de declaraciones y donde presentó su nuevo libro. Habló ahí de la delicada situación económica del club tras la salida de Lionel Messi e igualmente de las propuestas rechazadas al equipo francés alrededor de su máxima estrella. Querían pagar más dinero por el que en su día pusieron por la cláusula de rescisión de Neymar.

“Paris Saint-Germain nos ofreció 250 millones por Lamine Yamal hace dos años…Lo logramos rechazar. Tenía 17 años, ¡Algunas personas pensaron que estábamos locos!”, revelaba Joan Laporta alrededor de una decisión que por entonces era mucho más complicada de lo que puede imaginarse a finales del segundo mes de 2026. Barcelona en aquel entonces contaba con una deuda superior a los 600 millones de euros y diferentes trabas económicas que me ataban el día a día.

En caso de haber aceptado dicha propuesta del Paris Saint Germain, hablaríamos de historia viva del mercado de fichajes. No nos olvidemos que el equipo francés es el conjunto que ha fichado a un futbolista por mayor cantidad de dinero. Lo hizo con Neymar en el verano del año 2017 y tras pagar su cláusula de rescisión de 222 millones de euros. Desde entonces nada fue igual para el brasileño. E igualmente para todas las transferencias en el viejo continente.

“No tenemos que ocultarlo. Tuvimos una oferta por Lamine de 250 millones. Se discutió entre los agentes. Llegó cuando Lamine estaba a punto de renovar”, palabras del directivo Joan Soler minutos después de las declaraciones de Laporta para confirmar todo en Cadena SER. Pese a lo suculenta que parecía dicha propuestas, la realidad del club pasaba por entender que contaba con un talento generacional en sus filas tal y como ocurriese con Messi varios años atrás.

PSG estaba dispuesto a poner 250 millones por Lamine Yamal: GETTY

En aquel entonces Lamine Yamal se encontraba negociando una renovación de contrato donde hubo todo tipo de especulaciones alrededor de su futuro. Fueron vitales las buenas relaciones entre Jorge Mendes y Joan Laporta para llegar a un acuerdo que ha amarrado ya a la joven perla de Barcelona hasta el año 2031. Antes de que se diese la firma, Paris Saint Germain estaba absolutamente convencido de pagar lo que fuese necesario por quien se entiende que será la gran figura de este juego en la próxima década y media.

Ahora Lamine Yamal es imposible para PSG

No solo por la recuperación económica de Barcelona. La realidad pasa por entender que el contrato que firmó la joven estrella del conjunto culé con el club de sus amores cuenta con una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros. Un ítem ni mucho menos menor a la hora de intentar protegerle del interés de clubes estado e igualmente de potencias emergentes gracias al dinero que llega desde los exteriores de Europa.

Para Laporta se trató de una decisión vital pensando en el largo plazo. Desde su renovación, Lamine Yamal se ha convertido en la cara tanto deportiva como económica de un club absolutamente volcado sobre su figura. Ya cuenta con la 10 en su espalda e igualmente supone el mayor punto de venta de merchandising del club. PSG ofreció cifras por el zurdo que hubieran dejado el fichaje de Neymar por los franceses como el segundo traspaso más costoso de todos los tiempos.

